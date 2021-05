El Centre d'Ecologistes i Projectes Alternatius (CEPA) i la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) creuen que la proposta de buidar l'abocador de Vacamorta en un abocador nou al costat de l'actual és "escandalosa, irresponsable i cínica". Dues de les propostes estan al Camp Callis (Cruïlles) i una tercera a l'Elena (Corçà). Segons els ecologistes, els terrenys escollits són tres argileres que podrien comportar problemes en la permeabilitat. Per això les entitats han avançat que presentaran al·legacions per presentar als tribunals, per informar que el nou abocador "continuarà sent una activitat molesta, insalubre, nociva i perillosa".

El divendres passat, dia 21 de maig, el responsable del buidatge d'aquest abocador del Baix Empordà es va reunir amb els alcaldes dels municipis propers a les instal·lacions i amb les dues entitats ecologistes per comunicar-los l'avantprojecte de buidatge de Vacamorta creant un abocador nou.

En el document hi havia la Declaració d'Impacte Ambiental que proposava que les opcions idònies pel buidatge eren tres argileres "a tocar" de l'abocador actual. Es tracta de dues propostes que situen el nou abocadors a Camp Callis (Cruïlles) i una tercera que el projecta a l'Elena (Corçà).

Des de la PAAC i el CEPA consideren que aquesta proposta és "escandalosa, irresponsable i cínica". Les entitats creuen que l'avantprojecte obliga als habitants de Cruïlles a seguir convivint amb l'abocador, després de més de 20 anys de l'obertura de Vacamorta.

Més enllà d'això, les entitats consideren que els terrenys plantejats no s'ajusten a la legalitat. Des de la PAAC i la CEPA han recordat que hi ha aqüífers a la zona on es projecten les alternatives a Vacamorta i són argileres, fet que implica una permeabilitat superior a la fixada per la normativa actual.

Per tot això, les dues entitats han avançat que ja estan treballant en al·legacions per informar els tribunals que el director del buidatge "vol tornar a imposar" un abocador "il·legal al costat" de Vacamorta. Per això el nou abocador "continuarà sent una activitat molesta, insalubre, nociva i perillosa".

Per altra banda, els ecologistes creuen que el director del buidatge "continua informant enganyosament" sobre l'obligació de les sentències de buidar l'abocador fins als residus que hi havia el 2003. Les dues entitats recorden que els tribunals obliguen a restaurar la zona tal com estava després de les activitats d'extracció i abans que l'abocador comencés a funcionar.

A més, no comparteixen en els càlculs que fa Territori en què afirma que tardarà "191 anys en buidar" l'abocador emparant-se en unes normatives municipals que restringeixen la circulació de camions en aquella zona.

Per últim, les dues entitats insistiran en les al·legacions als tribunals que les argileres proposades "són dipòsits al·luvials" que no estan cimentats i tenen una "permeabilitat superior al que exigeix el Decret 1\/1997". En aquest sentit, la normativa no permet abocadors en zones al·luvials per evitar el risc ambiental que podria comportar a les aigües.