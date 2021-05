Just a tocar de l'abocador clausurat o bé en una antiga explotació minera de Peralada. Són els llocs que proposa l'estudi encarregat per la Generalitat per fer un nou dipòsit on traslladar-hi les deixalles de Vacamorta.

La diagnosi, a la qual ha tingut accés l'ACN, analitza fins a 241 espais de les comarques gironines –entre els quals, 32 argileres- que podrien acollir un abocador. Tots ells estan situats a un radi màxim de 80 quilòmetres de Vacamorta (un dels requisits que va fixar la Generalitat per construir el dipòsit, amb l'objectiu d'evitar que les deixalles hagin de recórrer grans distàncies).

De totes aquestes opcions, l'estudi en descarta la majoria. De fet, n'acaba analitzant a fons tan sols cinc. I finalment, l'estudi se'n decanta per tres.

El primer emplaçament que recull la diagnosi es troba a Peralada (Alt Empordà). És una antiga explotació coneguda com 'Los hermanos', amb una superfície de 7,6 hectàrees i que es troba aproximadament a uns 48 quilòmetres de distància de l'antic abocador.

Les altres dues opcions són dues argileres que, precisament, es troben just al costat d'allà on hi havia el dipòsit de Vacamorta. Els seus límits es toquen amb els de l'antic abocador (clausurat per ordre judicial) i de fet, l'estudi recull que es troben a tan sols "25 metres" de distància.

Es coneixen amb els noms de 'Camp Calís' i 'Elena'. La primera argilera ocupa uns terrenys 8,7 hectàrees del terme municipal de Cruïlles; la segona, 10 hectàrees compreses entre aquest terme i el veí de Corçà.

"Totes elles, idònies"

L'estudi encarregat per l'Agència de Residus, i que ha fet Vilaseca Consultors SLP, conclou que tant l'emplaçament de Peralada com aquests dos a tocar de l'antic dipòsit són localitzacions "idònies" per fer-hi un abocador. Perquè estan situades "a menys de 80 quilòmetres" de Vacamorta i perquè tenen "capacitat suficient" per acollir "com a mínim 3 milions de metres cúbics" de deixalles.

A més, la diagnosi també recull que aquests tres emplaçaments són accessibles, amb "proximitat a les vies de comunicació" i que compleixen els requisits "de situació geogràfica, ambientals, geològiques i hidrogeològiques" per instal·lar-hi un abocador.

A banda d'aquestes tres opcions, de les cinc inicials, l'estudi de Vilaseca Consultors acaba descartant les altres dues que havia posat damunt la taula. En concret, són el paratge Aliguer de Les Lloses (Ripollès), que té 240 hectàrees i es troba a 71 quilòmetres de Vacamorta, i el de Can Xicot a Cornellà del Terri (Pla de l'Estany), que té 9,49 hectàrees i està situat a uns 29 quilòmetres del dipòsit clausurat. L'estudi, però, els acaba esborrant de la tria arran del seu "valor ecològic i de patrimoni natural".

Ara, després de rebre la diagnosi, la Generalitat haurà de moure fitxa i dir per quina de les opcions es decanta.

La setmana passada, el director de l'Agència de Residus, Josep Maria Tost, a qui el Departament de Territori va nomenar com a responsable del buidatge, es va reunir amb els alcaldes de la zona i les plataformes ecologistes per exposar-los les conclusions de l'estudi. Tant el CEPA com la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) ja han qualificat "d'escandalós, irresponsable i cínic" que es proposi traslladar els residus tan sols uns metres més enllà.