Una vuitantena de persones van ser desallotjades per la Policia Local i l’ARRO dels Mossos d’Esquadra a la zona dels estenedors, a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Un grup reduït es va enfrontar a la policia tirant-los pedres i ampolles i va cremar dos contenidors.

Prop d’un centenar de persones van concentrar-se dissabte a la nit a la zona dels estenedors a la platja de Palamós, concretament al pàrquing de la platja Gran. A causa de l’incompliment de les mesures de seguretat per evitar la propagació del coronavirus, així com per consumir alcohol a la via pública i per la música elevada que van posar, la Policia Local i els Mossos d’Esquadra els van desallotjar prop de les dues de la matinada, tal com van informar els Mossos d’Esquadra.

La majoria de persones va marxar de la zona de la platja quan les forces de seguretat van dispersar els concentrats. No obstant això, un grup reduït va provocar aldarulls. Van cremar contenidors, i quan els policies s’hi van acostar, els van tirar pedres, ampolles i altres objectes, segons testimonis dels fets, que van afegir que els joves anaven encaputxats per no ser identificats.

Alfons Bartolomé, regidor de seguretat de l’Ajuntament de Palamós, va explicar que aquest grup de persones va cremar dos contenidors de la zona en qüestió. Amb la intervenció dels Bombers de la Generalitat es van apagar els dos focs.

La intervenció, segons Bartolomé, va durar «entre tres quarts i una hora de servei». El mateix regidor va explicar que no es va detenir cap persona, tot i que es van aixecar cinc actes policials. A banda, cap agent va resultar ferit.

Queixes de veïns

A causa de queixes dels veïns de la zona durant dues setmanes consecutives, la intervenció de dissabte ja estava preparada prèviament des de la regidoria de Seguretat de l’Ajuntament de Palamós, la Policia Local, els Mossos d’Esquadra amb unitats de l’ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius) i amb l’ajuda dels Mossos de l’ABP (Àrea Bàsica Policial) de la Bisbal.

Segons el regidor Alfons Bartolomé, per aquest motiu l’operació «no va ser una cosa improvisada i no es va desbordar la situació, ja estàvem preparats», va dir. Aquest dimarts es durà a terme una reunió per valorar l’operació per si és necessari repetir-la en futures ocasions aquestes setmanes vinents.