L'Ajuntament de Calonge (Baix Empordà) ofereix 10.000 euros a set persones que vulguin obrir una llibreria al casc antic del municipi. Es tracta del projecte 'Calonge, poble de llibres' que ha de convertir el poble en la primera 'booktown' estable de Catalunya. A més, el consistori també posa a disposició set locals buits que hi ha al casc antic que es poden llogar. A més, l'Ajuntament ofereix fins a 6.000 euros per a la contractació de personal, subvencions del 50% per a la rehabilitació dels immobles on hi hagi les llibreries i una bonificació del 90% en la taxa de llicència d'activitats. L'ajuntament oferirà suport en la digitalització i formació per desenvolupar habilitats empresarials i de gestió.

Amb l'objectiu de revitalitzar el nucli antic de Calonge en l'activitat socioeconòmica i cultural, l'Ajuntament de Calonge ha apostat per convertir-se en una vila de llibres, la primera estable de Catalunya. Amb aquesta aposta també es vol convertir Calonge en un centre cultural de la demarcació i un municipi generador de creativitat, coneixement i transformació.

A països com el Regne Unit, França o Noruega ja hi ha altres viles de llibres, que s'han convertit en un model d'èxit en la reactivació de l'economia i vida social d'aquestes localitats. Ara, el consistori vol ser la primera de Catalunya tenint en compte que hi ha 11.614 habitants regulars, però a l'estiu el nombre de veïns creix fins als 100.000. A més, tenint en compte la població estacional que hi ha en altres municipis costaners a prop de Calonge. Per això, l'Ajuntament calcula que a l'estiu hi ha un públic lector potencial d'un milió de persones en un radi de 30 minuts en cotxe i amb 200.000 lectors estrangers.

Per tots aquests factors, el consistori ha aprovat un conjunt d'ajudes i bonificacions per aquells interessats que vulguin obrir una llibreria al municipi. En concret, l'Ajuntament busca set persones per obrir un establiment al casc antic. El consistori ha detectat set locals buits que estan disponibles en règim de lloguer i que es posaran a l'abast dels interessats.

A més, hi haurà ajudes de fins a 10.000 euros per a subvencionar l'adquisició de mobiliari, maquinària i tot l'equipament necessari. Per altra banda, es donarà una subvenció de fins a 6.000 euros per a la contractació de treballadors. També s'ajudarà amb un 50% del cost de la rehabilitació dels immobles on hi haurà les llibreries, amb un topall de 60.000 euros. Per últim, l'Ajuntament de Calonge també bonificarà un 90% de la taxa de llicència d'activitats.

En paral·lel, també hi haurà cursos de formació per donar-los eines en la digitalització i també habilitats empresarials i de gestió. El consistori també donarà suport als set emprenedors en la digitalització dels negocis i un contacte directe amb el servei d'ocupació municipal. A més, es crearà una agenda cultural municipal i es permetrà la participació de forma gratuïta en mercats i fires del municipi.

Amb aquesta iniciativa el consistori preveu aconseguir dos objectius. Per una banda, revitalitzar l'economia del nucli antic donant activitat en set locals que estan tancats. Per l'altra, convertir Calonge en un punt de creació literària.