L'Ajuntament de Begur (Baix Empordà) ha engegat una actuació a la cala de s'Eixugador, al sector de Sa Tuna, per estabilitzar els talussos i evitar despreniments. La intervenció, pressupostada en 88.759,73 euros, busca resoldre els problemes en aquesta platja, amb una orografia molt accidentada i uns penya-segats amb molta alçada i pendents molt elevats. La seva situació provoca que hi hagi constants despreniments de materials inestables, amb acumulació de materials a la part baixa del talús i a la pròpia platja. Per resoldre-ho, s'estan estabilitzant els talussos de la cala que arriben a la platja i en l'últim tram del camí d'accés, amb l'habilitació de xarxes metàl·liques de triple torsió i xarxes d'anells d'acer inoxidable.

L'alcadessa, Maite Selva, recorda que en els últims anys han mantingut diverses reunions amb els governs català i espanyol per traslladar-los la seva "preocupació" i "inquietud" per l'estat de la cala. "Un cop hem rebut l'autorització pertinent per poder-hi actuar, hem iniciat els treballs", afirma.

L'actuació es fa a les portes de la temporada turística, l'època en què aquesta cala té més flux de visitants.