El partit socialista de Palafrugell denuncia que un regidor de l’equip de govern va participar de forma activa en l’última junta de govern de l’Institut de Promoció Econòmica (IPEP) en videoconferència i mentre conduïa el seu vehicle, una «actuació il·legal i recollida com a infracció greu en el codi de circulació», segons afirma el PSC.

L’alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, afirma els fets i explica que Jaume Palahí (ERC-AM), regidor de Via Pública i Urbanisme a l’Ajuntament, va tenir una «urgència» que el va obligar a seguir la reunió d’aquesta manera inusual. Piferrer defensa que no es tracta de cap infracció de circulació, ja que el regidor anava amb el mans lliures i, en tot cas, «no va manipular el mòbil en cap moment». L’alcalde afirma que en el ple celebrat el dilluns -i davant la queixa dels socialistes- desconeixia si existia alguna normativa de limitació pel que fa a videoconferències, raó per la qual va demanar ahir un informe al secretari que finalment va decretar que, en aquest cas, no existeix.

El batlle afegeix que la reunió en qüestió en què Palahí va connectar-se des del seu telèfon mòbil no es tractava d’un ple municipal, sinó d’una reunió d’IPEP i que tanmateix no era necessari que el regidor hi tingués una participació activa. «No veig la gravetat dels fets, no és l’ideal, però va tenir una urgència i no vam veure cap inconvenient en què es connectés des del seu cotxe. Era millor això que faltar a la reunió», declara l’alcalde.

Per la seva banda, el portaveu socialista Juli Fernández defineix el comportament del regidor de Via Pública com a «molt irresponsable» i afegeix que és «una manca de respecte a la resta de participants de la reunió i a més, si parlem d’un regidor que sempre està apel·lant al compliment de la legalitat». Amb tot, el grup socialista creu que la millor opció era que el regidor, si volia participar en la reunió, hagués estacionat el vehicle i no seguit conduint, ja que això, pel seu parer, comporta un risc per la resta d’usuaris.

Davant d’aquesta situació, el PSC creu que el regidor hauria d’assumir responsabilitats polítiques, ja que opinen que «un càrrec públic té un plus en el compliment de la normativa i no pot tenir comportaments fora de la legalitat».