Tots x la Bisbal (TxLB) denuncia el canvi de dos carrers de la ciutat «sense cap consulta prèvia» als veïns afectats. Es tracta dels carrers Agustí Font i de l’Esport, que el ple municipal va aprovar -amb cap vot fora de l’equip de govern (ERC-CUP-ECP)- que passessin a dur el nom de Muriel Casals i Federica Montseny. Xavier Dilmé, regidor de Tots x la Bisbal, va acusar l’equip de govern «d’obviar la participació ciutadana».

En aquest sentit, Dilmé va exposar que no tenien cap problema en posar aquests dos noms en el nomenclàtor, tot i que va recordar que els noms dels carrers del municipi també són un «recordatori de la seva història». Per això, va demanar que el tram de la carretera de Cruïlles entre l’Aigüeta fins a la rotonda del vial portés el nom de Federica Montseny, sense afectar el carrer de l’Esport que és el tram de carrer entre el camp de futbol vell i l’Aigüeta. Pel que fa a Agustí Font, es va proposar que el nom del carrer en si es deixés com està i es posés el nom de Muriel Casals al passeig pròpiament dit, paral·lel al riu Daró entre les Voltes i el pont de l’Embut.

TxLB planteja ara presentar un recurs contenciós-administratiu i recomana als veïns i empreses demanar que l’Ajuntament es faci càrrec de les despeses que se’ls ocasiona.