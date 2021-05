Torna a Sant Feliu de Guíxols la històrica campanya gastronòmica Peix Blau Ganxó. Després que l’edició del passat 2020 quedés anul·lada per culpa de la pandèmia, la iniciativa es reprèn aquest 2021 amb més força i ganes que mai. Les jornades es faran del 29 de maig al 27 de juny, gairebé un mes en què una desena d’establiments de restauració de la localitat oferiran plats i menús amb el peix blau com a protagonista.

«Es tracta de posar a l’abast dels veïns i veïnes de Sant Feliu i també dels nostres visitants un producte tan simbòlic per a la ciutat com ho és el peix blau», comenta la regidora de Turisme del consistori guixolenc, Núria Cucharero. «L’oferta de menús i plats és molt variada i també assequible, de manera que la butxaca no sigui un inconvenient a l’hora de ser-ne partícip», continua l’edil.

Des dels seus inicis, el Peix Blau Ganxó ha estat més que una campanya gastronòmica. La idea va sorgir quan l’Ajuntament va oferir als restauradors una acció per combatre la crisi de principis dels anys 1990, i aviat va transcendir més enllà dels fogons i va reunir al voltant de la tradició i la innovació gastronòmica tot tipus d’actors del món de la cuina i de l’art. Tots ells, amb la complicitat dels ciutadans de St. Feliu de Guíxols, van convertir el peix blau en un referent de la identitat de la ciutat.