Els incidents de les últimes setmanes a Palamós han fet augmentar la pressió policial a la població durant el cap de setmana. Entre aquest divendres passat i dissabte s’han realitzat dos dispositius per posar fi als aldarulls, botellons i alguns incidents que s’han registrat a la població des del final de l’Estat d’alarma, el 9 de maig. El cap de setmana s’ha saldat amb 34 persones identificades i la imposició de 23 denúncies covid, bàsicament per gent que no portava mascareta.

Cal recordar que tots els incidents s’havien concentrat sobretot a la plaça Murada i la zona de la platja Gran de Palamós, concretament a la zona dels Estenedors, on s’hi havien arribat a concentrar en ocasions fins a 100 persones. El fet, però, que va posar en especial atenció la policia va ser el de la passada matinada del 27 al 28 de maig: quan un grup de joves va fer llançaments de bengales i pots fumígens d’origen nàutic al carrer i contra un edifici. La policia va arrestar dos joves pels fets.

Davant d’aquest últim incident es va decidir ampliar la presència policial a la zona i, aquest cap de setmana, Mossos i Policia de Palamós han fet dos dispositius que no han registrat incidents greus. Concretament un a la plaça Murada i l‘altre a la zona dels Estenedors i la platja Gran, on les últimes setmanes s’hi havien fet botellons després de tancar bars i restaurants. La policia assegura que no s’han produït botellades, però els agents sí que van denunciar diverses persones i també identificar-ne. El divendres a la plaça Murada es van fer nou identificacions i es van aixecar sis actes covid-19, i dissabte, en el marc del dispositiu Xarxa, hi va haver 25 identificacions i 17 denúncies covid.