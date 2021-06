L'Ajuntament de Platja d'Aro tornarà a tallar el trànsit a l'avinguda principal durant les tardes d'estiu arran del coronavirus. La mesura es farà per poder garantir que es compleixin distàncies durant els mesos de més afluència de turistes, però també s'aprofitarà per començar a avançar cap a un nou model de mobilitat a l'eix comercial. Així, a partir del 19 de juny tant l'avinguda Cavall Bernat com la de S'Agaró passaran a ser de sentit únic durant el matí, i només s'hi podrà circular en direcció sud. A la tarda, l'avinguda S'Agaró es tallarà del tot al trànsit, també se n'eliminaran els aparcaments, i al carril que dona a la banda de mar s'hi posaran bancs de formigó i testos gegants per donar-ne més l'aparença de passeig.

L'any passat, l'Ajuntament de Platja d'Aro va peatonalitzar l'eix comercial arran de la pandèmia. A principis de juliol, va instal·lar pilones que impedien estacionar a banda i banda de les avingudes S'Agaró i Cavall Bernat, i fins al setembre i va prohibir-ne el pas de vehicles a les tardes per afavorir el distanciament per la covid-19.

Ara, aquest 2021, el consistori també reduirà la mobilitat de vehicles a les dues avingudes. Però hi haurà canvis en relació amb l'estiu de l'any passat. D'entrada, a partir del 19 de juny, se suprimiran els aparcaments a banda i banda de les dues avingudes i només s'hi permetrà circular en sentit sud. És a dir, hi haurà direcció única.

A les tardes, aquella que es tallarà completament al trànsit serà només la de S'Agaró (on es concentren la majoria de botigues). A la Cavall Bernat s'hi permetrà continuar circulant; això sí, tan sols en un sol sentit.

Bancs de formigó i testos

A diferència de l'any passat, però, a l'Avinguda s'Agaró no es permetrà que les terrasses s'instal·lin damunt l'asfalt (sí que podran ocupar tot l'espai que tinguin disponible a la vorera). I aprofitant que als matins tan sols hi haurà obert un carril de circulació, l'Ajuntament instal·larà bancs de formigó, testos gegants i pintarà l'asfalt de l'altre –el que dona més a mar- perquè tingui més aparença de passeig i sigui més amable per a la ciutadania.

Aquests canvis a l'Avinguda S'Agaró seran, de fet, el preludi dels que vindran després. Perquè com que a partir de setembre tot l'asfalt s'ha d'aixecar per fer-li les obres de les noves canalitzacions, l'Ajuntament ja avança que, quan els treballs s'enllesteixin, l'eix comercial canviarà de fisonomia. HI haurà més vorera i tan sols un carril de circulació en sentit sud.

Platges i aparcaments

Aquest estiu, l'Ajuntament també mantindrà altres mesures engegades l'any passat arran de la pandèmia. Hi continuarà havent aparcaments dissuasius (per exemple, el de l'antic Paladium) i també se sectoritzarà la platja, per permetre que es garanteixin les distàncies de seguretat entre els grups i famílies que parin la tovallola a la sorra.

A diferència de l'estiu del 2020, però, aquest any el consistori no contractarà informadors. Allò que es farà serà reforçar la plantilla de la Policia Local amb sis agents més. Sí que hi haurà, però, dispensadors de gel hidroalcohòlic al carrer. Precisament, aquest cap de setmana començarà el servei de socorrisme i vigilància a les platges del municipi. El prestarà l'empresa ProActiva i estarà vigent fins al 26 de setembre a la Platja Gran, Cala Rovira i Sa Conca. En funció de les setmanes, depenent de si l'ocupació és alta o baixa, hi haurà entre onze i 23 socorristes repartits a les diferents platges.

Pel que fa als límits d'aforament arran de la covid-19, a la Platja Gran hi haurà deu sectors d'entre 800 i 3.600 persones (en total, 12.260); tres a Cala Rovira de 500, 200 i 150 persones (l'aforament total serà de 850) i quatre a Sa Conca de 150, 250, 400 i 650 persones (en conjunt, 1.450).

La zona per a autocaravanes, al 2022

L'Ajuntament de Platja d'Aro també treballa per crear una zona d'autocaravanes. Se situarà a tocar del nou Esclat. El consistori, però, no la tindrà a punt aquest 2021. La intenció és que estigui operativa a partir de la Setmana Santa de l'any que ve o, a tot estirar, a l'estiu. L'Ajuntament serà qui s'encarregui de condicionar l'espai –per exemple, instal·lant-hi punts de llum- però el servei es prestarà en règim de concessió (és a dir, el donarà una empresa).