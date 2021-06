Begur aposta per unes platges lliures de fum a partir d’aquest estiu. Així ho ha fet saber l’Ajuntament de Begur, que va anunciar ahir que prohibirà que la gent pugui fumar a les platges d’Aiguablava, platja Fonda i sa Tuna a partir d’aquest mateix estiu. La mesura arriba després de l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana. Tot i que està previst que la normativa entri en vigor aquests mesos d’estiu, encara no hi ha data de posada en marxa de la prohibició.

L’objectiu de l’equip de govern és donar-ne continuïtat fins a fer-la extensiva a totes les platges del municipi. El regidor de platges, Eugeni Pibernat, detalla que a Begur la restricció del tabac ha començat en aquestes tres platges perquè «són les més petites i on hi ha més proximitat entre els usuaris». Pibernat, a més, justifica la mesura recordant que les burilles i el fum «generen un important problema de salut pública i ambiental». El consistori considera que amb l’aplicació d’aquesta nova normativa Begur i les seves platges faran «un nou salt qualitatiu en matèria de benestar i de sostenibilitat».