La van enxampar al carrer mentre caminava amb el seu marit a la Bisbal d’Empordà. Eren dos quarts d’onze del matí del 20 de juny de 2015 quan una patrulla dels Mossos d’Esquadra va aturar-la per demanar-li la documentació. L’escrit d’acusació de la Fiscalia no dona massa detalls del perquè d’aquest primer requeriment policial. La qüestió és que l’acusada va ensenyar-los el que li sol·licitaven i la trobada va acabar allí. O com diu la Fiscalia, «no se’n va derivar cap actuació policial».

Tot això serveix de precedent dels fets que van ocórrer l’endemà. Fou a Palafrugell, on una altra patrulla d’agents vestits de paisà que feia tasques de vigilància va detectar l’acusada, que era al mercat del municipi. Devia tenir una actitud pretesament sospitosa, perquè es van dirigir a ella, es van identificar com a agents policials i li van demanar que els ensenyés les seves «pertinences». L’escrit d’acusació indica que van trobar-li 80 euros fraccionats «de dubtosa procedència». D’aquesta tesi es dedueix que podrien haver sigut diners furtats o robats aprofitant la multitud aplegada al mercat.

Per això, els agents van instar-la a acompanyar-los a les dependències policials, per tal de ser escorcollada per una agent «davant les sospites que portés objectes de procedència il·lícita», subratlla la fiscalia.

I per evitar que la portessin a la comissaria «per escorcollar-la amb la possibilitat de trobar possibles efectes procedents d’activitat delictiva», va oferir-los els 80 euros que duia a sobre.

«Els va oferir els diners en reiterades ocasions», indicant que «no passa res, quedeu-vos els diners i deixeu-me marxar».

La jugada no li va sortir bé. Els agents no van acceptar la retribució, i la van detenir per un delicte de suborn actiu comès per un particular. De la mateixa manera que quan ocorre amb un funcionari, aquest delicte pot arribar a suposar penes de fins a sis anys de presó. A l’acusada n’hi demanen tres i mig i una multa de 6.000 euros.

El judici, però, encara haurà d’esperar uns mesos. S’havia de celebrar aquesta setmana a l’Audiència de Girona sis anys després dels fets, però s’ha suspès. L’acusació proposa, a més, una conformitat, és a dir, que la processada accepti els fets i se li redueixi la pena.

Durant els últims anys la màxima instància judicial gironina no ha jutjat gaires casos de suborn. De fet, la fiscalia ha investigat només dos casos de suborn en els últims dos anys. De moment, haurem de seguir esperant.