Els ducs i les òlibes del Baix Empordà podrien estar a les portes d’una «extinció local», segons assegura el president del Grup Natura Sterna, Jaume Ramot. El nombre d’aus rapinyaries nocturnes atropellades entre Santa Cristina d’Aro i Calonge augmenta ja a vint-i-dos, i converteix aquests dos trams de carretera en dos dels «punts negres» pel vol de ducs i òlibes. La majoria de sinistres es concentren a la C-35, a Santa Cristina d’Aro, concretament a la sortida cap a Sant Feliu de Guíxols, i a «una de les baixades de Calonge, aproximadament a l’altura del radar», segons assenyala Ramot. El president comptabilitza la mort de quatre ducs i més de divuit òlibes i ho descriu com un «faunicidi»: «S’està perdent a poc a poc la població del Ridaura».

Una de les tasques del Grup Natura Sterna és evitar que això succeeixi. Per això des de fa 30 anys els ecologistes es dediquen a fer el seguiment de la població d’aquestes aus al Baix Empordà i de la mateixa manera detecten les causes de mortalitat i en busquen solucions. Les més repetides a la zona són els atropellaments a les carreteres i les electrocucions.

Centrant-se en la primera d’aquestes, els ecologistes demanen a la Generalitat de Catalunya que procedeixi a el que, segons consideren, podria suposar una solució per aturar aquests sinistres: la col·locació de pantalles opaques, situades a banda i banda del punt negre, per tal que els ocells elevin el vol en passar per aquest punt. Per la seva banda, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro se suma a aquesta reclamació.

Segons un treball de recerca liderat per la Universitat de Barcelona, on es van instal·lar emissors GPS a alguns exemplars, el trànsit d’aquests per la variant és continu. Ara, a més, han pogut observar com moltes parelles estan nidificant en aquesta zona, raó per la qual el nombre d’accidents ha augmentat tan dràsticament. D’altra banda, Ramot afegeix que les condicions de la carretera també afecten en la mortalitat, ja que aquesta es troba elevada del nivell del terra i intervé amb el vol de les aus rapinyaires nocturnes. L’ecologista relata que aquestes aus quan busquen presses volen a una distància de 5 o 6 metres del terra, alçada en la que es troba la calçada d’aquesta carretera -per on circulen vehicles a velocitats molt elevades.

«Ens consta que la regidoria de Medi Ambient està treballant en aquesta problemàtica i les mesures correctores estan previstes. Des de l’entitat reclamen que s’implementin com abans millor», explica Jaume Ramot, que recorda que és una problemàtica molt greu.

El pronòstic de l’última víctima

El president del Grup Natura Sterna va denunciar la problemàtica dimarts a Twitter, quan va publicar la fotografia de l’últim duc víctima d’un atropellament a Santa Cristina d’Aro. L’exemplar actualment es troba al Centre de Fauna dels Aiguamolls en molt mal pronòstic. «És una femella, hi ha tres polls a la zona d’Ardenya que s’han quedat sense un dels reproductors i s’haurà de veure si l’adult té capacitat de tirar-les endavant. No és només la mort d’un exemplar adult», conclou Ramot.