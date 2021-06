El PSC creu que per afrontar la remodelació de la plaça Priorat de Santa Anna, cal primer dotar de més aparcament públic el centre del poble. El portaveu socialista ja va denunciar, en el passat plenari, que el seu grup «sempre ha estat partidari de reordenar l’espai de la plaça del Priorat de Santa Anna, però que abans d’eliminar aparcaments cal crear més aparcaments públics per donar servei al centre i al sector comercial i econòmic».

Els socialistes recorden que el govern va fer un contracte d’arrendament de l’antic aparcament del Caprabo que al final no s’ha posat en marxa, segons considera, per «l’error i la incompetència del govern», ja que apunten que una vegada fet el contracte, assumir determinades despeses i fer la senyalització, aquest «no complia els requisits tècnics per la seva utilització».

El partit afegeix que el pla de mobilitat recull la necessitat de fer un estudi previ i participatiu amb la ciutadania i els sectors afectats, un estudi que, a hores d’ara, «no s’ha fet». Tanmateix el PSC reclama al govern que «reflexioni» sobre el projecte de remodelació de la plaça Priorat Santa Anna i busqui el consens entre els veïns i els diferents col·lectius, i que ho aturi «fins que no tinguin una proposta d’ampliar aparcaments públics al voltant del centre del poble».