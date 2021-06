L'Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) ha adjudicat les obres "d'urgència" del projecte de millora del barri de l'Eixample a una nova empresa. El consistori va aturar els treballs el mes d'abril i va rescindir el contracte amb l'anterior per "reiterats" incompliments en els terminis d'execució del projecte. El nou contracte preveu que la constructora faci els treballs més urgents per poder garantir la seguretat a l'espai. Entre ells, l'eliminació de les barreres i obstacles per als vianants i vehicles i la protecció dels elements ja construïts per evitar el seu deteriorament. Així la nova adjudicatària, Aglomerats Girona S.A, s'encarregarà dels treballs per complementar les voreres, les connexions de serveis i l'asfaltatge de carrers.

La previsió és que les obres comencin dilluns que ve, amb les tasques de replantejament, aixecament, preparació de les cales i el subministrament de material. Després de la Festa Major, s'acabaran la resta de treballs. La nova adjudicació, però, no inclou les actuacions més complexes, com les previstes al carrer de la Mercè, on s'hi ha de fer un nou col·lector d'aigües. Per abordar-ho, l'Ajuntament preveu fer una altra adjudicació.

El projecte integral de l'Eixample es va posar en marxa el febrer de 2019 i inclou la urbanització dels carrers amb noves voreres i paviment d’asfalt. Afecta l'espai delimitat pels carrers Indústria, Carmel, Enric Vincke i l'avinguda del President Francesc Macià, incloent-hi tots els trams de carrers interiors d'aquest perímetre. En concret, els perpendiculars al mar, carrers Avió, Mercè i Carmel, i els paral·lels a mar, com són els carrers de Santa Bàrbara, Santa Marta i Sant Antoni.

Les obres també inclouen l'abastament d’aigua, reemplaçant la xarxa de sanejament per un sistema de recol·lecció separatiu; nova senyalització viària horitzontal i vertical, nou enllumenat públic i mobiliari urbà.