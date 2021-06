El portaveu del PSC de Palafrugell, Juli Fernández, considera que és «incomprensible» que el govern local destini 526.883,68 euros en unes obres per a l’adequació de la planta baixa de l’antic museu del suro, ubicat al carrer Tarongeta, per destinar-hi les noves dependències de l’IPEP. Segons la seva opinió, es tracta d’una obra que «no és prioritària, que hipoteca un edifici municipal que en un principi estava previst com a espai per a actuacions culturals i socials (centre artístic i escènic) i que d’aquesta forma estarà compartit i ràpidament serà insuficient per a les dues activitats, tan diferents».

Per la seva banda, el socialista apunta que en aquests moments caldria destinar aquests recursos a «completar i millorar les ajudes a les diferents empreses afectades per la covid-19, o en ajudes a les famílies més desprotegides i en una política activa d’habitatge social». Tanmateix, afegeix que el govern és «incapaç» de donar una resposta estratègica a «tot el que implica l’activitat econòmica de la ciutat»: «Entre altres coses passaria per la convocatòria urgent de la plaça de gerent de l’IPEP, que porta més de tres anys vacant, la preparació de l’IPEP per la seva conversió en una àrea del mateix ajuntament com a àrea de promoció i estratègia econòmica», afirma en un comunicat.