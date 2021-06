La Policia Local de Castell-Platja d’Aro ha detingut dos homes per robar en dos supermercats. En un dels casos, un dels lladres va actuar amb violència contra el responsables d’un dels locals després de sorprendre’l robant. Els dos arrestats són dos homes, de 42 i 26 anys, de nacionalitat romanesa i amb antecedents policials per delictes contra el patrimoni.

L’actuació policial es va desencadenar després de rebre una trucada a comissaria on se’ls alertava que en un supermercat del carrer Tramuntana havien sorprès un home robant i un altre que l’esperava al cotxe a punt per carregar. En el moment de ser sorpresos, però, el lladre que estava a l’interior de l’establiment va ser descobert perquè sentia soroll sota de la camisa i hi va descobrir que hi havia com una faixa de goma enganxada al cos amb ampolles de licor. El lladre, en ser reconegut, si bé va deixar part de la mercaderia robada, en comunicar-li que esperés la Policia Local va fugir i va empentar amb força el responsable del local.

Localitzats en pocs minuts

En arribar-hi els agents de la Policia Local van rebre una descripció molt acurada dels presumptes autors i també del vehicle amb el qual havien fugit. Per aquest motiu, la Policia va començar a fer una recerca dels autors i en pocs minuts, es van trobar amb una sorpresa: el cotxe dels lladres aparcat en un altre supermercat, en aquest cas ubicat a la carretera de Santa Cristina. Al costat del vehicle hi van localitzar el dos individus, als quals van identificar i coincidien plenament amb els que havien robat en el primer supermercat.

Els agents van escorcollar el vehicle i van trobar encara alguns licors robats en el primer supermercat. Per altra banda, els policies van escorcollar també els presumptes lladres i a un d’ells li van trobar la mena de faixa descoberta en el primer local. En aquest cas, l’home hi tornava a portar ampolles de begudes alcohòliques. Que acabaven de ser sostretes del segon establiment, on tenien el cotxe aparcat.

En el vehicle, de fet, la patrulla també hi va trobar objectes utilitzats per cometre furts com ara una peça amb imant per treure alarmes i eines.

En total, els dos individus van arribar a sostreure ampolles de licor valorades en uns 250 euros. No se’ls acusa de furt, perquè en el primer robatori van emprar la força, i per tant, se’ls acusa d’un robatori violent. Aquesta és la primera vegada que s’havia interceptat aquests dos homes al municipi cometen un delicte.