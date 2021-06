L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro nega que la modificació del POUM que han aprovat inicialment projecti la construcció d'un complex hoteler a la urbanització de Rosamar. El regidor d'Ordenació i Planejament, Xavier Canosa, arquitecte redactor del POUM, ha afirmat que el projecte que tenen entre mans preveu la construcció de dos edificis, un d'ells soterrani i planta i baixa i l'altre semisoterrani i planta baixa.

En aquestes edificacions hi aniran un aparcament de 64 places, unes sales per a esdeveniments d'un restaurant, una cuina per a càterings i deu habitacions. Canosa, a més, ha recordat que els terrenys són de titularitat privada i el propietari cediria una zona verda i els terrenys de penya-segats i la riera de Canyet.

Dos edificis amb un aparcament

La modificació del POUM permet la construcció de dues edificacions en aquesta urbanització. Una d'elles serà un soterrani i una planta baixa i l'altre serà un semisoterrani i una planta baixa. Entre aquests dos edificis s'hi construirà un aparcament de 64 places, algunes sales per al restaurant Can Castelló que hi ha al costat i finalment deu habitacions.

Davant d'això, Canosa ha remarcat que es tracta de "només deu habitacions" i que en cap cas suposarà la construcció d'un complex hoteler, ni d'un nou establiment, sinó que serà l'ampliació d'un restaurant que ja existeix.

Cessió d'equipaments i zones verdes

A canvi, el propietari del terreny cedeix altres parcel·les al consistori, com ara la d'uns penya-segats que hi ha a la urbanització, que són "sòl urbà de titularitat privada", la zona verda que hi haurà entre els dos edificis, una zona d'equipaments esportius i també els terrenys de la riera Canyet.

Per això Xavier Canosa ha defensat que aquesta modificació "treu càrrega" a la comunitat de propietaris de la urbanització Rosamar a l'hora de comprar els terrenys previstos per a equipaments i cedir-los posteriorment al consistori. També ha recordat que hi ha "motius ambientals", a banda de l'estalvi econòmic que implica aquesta gestió. "No ens hem begut l'enteniment", ha conclòs el regidor de Planejament i Ordenació.

Davant dels dubtes generats, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro preveu reunir-se amb tots els veïns de la urbanització per detallar-los la modificació del POUM. L'alcaldessa del municipi ha avançat que serà "difícil" perquè alguns d'ells són estrangers que només venen de vacances, però garanteix que intentaran parlar amb tothom.

Al·legacions de veïns i ecologistes

SOS Costa Brava ha presentat al·legacions al POUM de Santa Cristina d'Aro, per la construcció d'aquest hotel a primera línia de mar a la Cala Canyet. L'entitat critica que el pla urbanístic requalifica més de 3.500 metres quadrats d'uns terrenys privats d'equipaments esportius per convertir-los en zona hotelera. A més, denuncien que s'ha requalificat una altra zona verda privada davant de mar, que permetria la construcció d'un edifici de 900 metres quadrats amb una planta per a "l'ampliació del restaurant existent". "En tots dos casos, els terrenys requalificats pertanyen a un sol i mateix propietari", alerten.

Els veïns, alarmats per la situació, s'han agrupat en una nova plataforma, SOS Rosamar, i ja han recollit més d'un miler de signatures de suport a les seves reclamacions.

Al comunicat, SOS Costa Brava remarca que la requalificació prevista al POUM, aprovat inicialment durant el mes d'abril, suposa una operació "en benefici d'un únic propietari", a més de l'impacte visual i paisatgístic que podria tenir l'hotel projectat. D'altra banda, alerten que la ubicació prevista està en una zona "inundable" i que s'estaria infringint la Llei de Costes, que "prohibeix la implantació de pantalles arquitectòniques a primera línia de mar".

A més, remarquen que no hi ha suficient motivació ni "interès públic" en la creació d'un nou polígon i que la urbanització "ja disposa de sòl qualificat amb ús hoteler".