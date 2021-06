Els consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà, conjuntament amb l'associació Alt Empordà Turisme, la comissió turística del Baix Empordà i el Patronat de Turisme Costa Brava, han engegat una campanya conjunta per incentivar el turisme a les dues comarques. L'espot de la campanya 'Esperit Empordà' s'ha presentat aquest dimecres en un acte a Gualta. La iniciativa apel·la a el vessant emocional, se centra en les persones i en la diferència d'aquesta zona respecte d'altres destinacions. "Aquest any repetim amb una altra campanya turística, perquè és evident que el sector turístic encara està patint la situació de la pandèmia", ha dit durant la presentació el conseller de Turisme de l'Alt Empordà, Agustí Badosa.

El conseller de Turisme del Baix Empordà, Xavier Dilmé ha afegit que l'Empordà expressa "uns valors i una manera d'entendre la vida" que el fa "atractiu" de cara als visitants. "Tenim mar i tenim interior, espais grans, i fugim de massificacions. Això és el que busca qui ens ve a visitar i això hem de promocionar", ha afegit.

L'objectiu de la campanya, que s'inicia el 16 de juny i acabarà a finals de juliol, és fidelitzar el públic de proximitat i posicionar l'Empordà com un destí divers tot ensenyant les reaccions d'un seguit de personatges que visiten l'Empordà. L'esport s'ha enregistrat en espais tan emblemàtics com el Far de cap de Creus (Cadaqués), el castell de Sant Salvador (Port de la Selva), Maçanet de Cabrenys, Palamós, Romanyà de la Selva i Begur.

'Esperit Empordà' agafa el relleu de la campanya de l'any 2020. L'anterior campanya 'Jo em planto a l’Empordà' es va poder veure tant als mitjans tradicionals com a la xarxa i va acumular gairebé 6 milions d'impactes en televisió i 2,5 a la ràdio. Pel que fa a la campanya a les xarxes socials es van generar 880.419 impressions i més de 3.300 interaccions amb l'etiqueta #joemplantoalemporda.