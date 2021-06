L'Ajuntament de Platja d'Aro modifica la intenció inicial de tallar el trànsit a l'avinguda principal durant les tardes d'estiu, com ja va fer l'any passat arran del coronavirus. Ara, la prohibició de circular per l'avinguda S'Agaró s'endarrereix. Es faran tancaments parcials entre les set del vespre i les cinc de la matinada. El consistori pren la decisió arran de les queixes d'alguns comerciants i restauradors. Això sí, tant a l'avinguda S'Agaró –la que es tallarà- com a la Cavall Bernat, els cotxes només hi podran continuar circulant en sentit sud. El consistori no recuperarà el carril que dona a la banda de mar, perquè reobrir-lo seria anar en contra del què va concloure l'enquesta feta l'any passat per pacificar la zona.

Els canvis de mobilitat a les dues avingudes principals de Platja d'Aro responien a un doble objectiu. Per una banda, garantir que es compleixen distàncies durant els mesos de més afluència de turistes. Però per l'altra, avançar cap a un nou model de mobilitat a l'eix comercial.

Els treballs per impulsar aquests canvis van començar el 7 de juny. D'entrada, l'Ajuntament va suprimir un dels dos carrils de circulació –el que va en sentit nord- tant a l'avinguda S'Agaró com a la Cavall Bernat. Damunt l'asfalt, per fer-lo més amable, s'hi van posar pilones, testos gegants i bancs. I en alguns trams, es va pintar imitant els motius de les llambordes de la vorera.

A més de suprimir un dels dos carrils, el consistori també preveia tallar el trànsit del tot a l'avinguda s'Agaró a partir de la tarda. A diferència de l'any passat, però, aquest 2021 no es permetia a les terrasses instal·lar-se damunt l'asfalt (però sí que poden ocupar tot l'espai que tinguin disponible a la vorera).

Els canvis, però, es van traduir aviat en queixes. Un grup de comerciants de les galeries que hi ha a tocar de l'avinguda van recollir més d'un centenar de signatures en contra de la mesura. Sostenien que tallar el trànsit a l'avinguda S'Agaró els restaria clients. A més, alguns restauradors també van criticar que els bancs que s'havien instal·lat a la zona els feien la competència (perquè la gent s'asseia allà per menjar o beure, en comptes de fer-ho a les terrasses).

Ara, després de mantenir una reunió amb ells, i debatre-ho en el si de l'equip de govern, l'Ajuntament de Platja d'Aro ha reformulat la proposta inicial. Això sí, ja deixa clar que la seva no és una proposta d'extrems. És a dir, que allò que s'ha fet no es tirarà enrere; però tampoc l'avinguda serà 100% peatonal.

Endarrerir el tall i retirar bancs

En el cas de l'avinguda S'Agaró, allà on desemboquen les galeries comercials, el consistori endarrereix el tall de trànsit. En concret, entre el giratori del Cor i el del Doctor Trueta, es faran tancaments parcials entre les set del vespre i les cinc de la matinada. A més, l'Ajuntament també retirarà alguns dels bancs que s'han instal·lat a la zona. El consistori també es compromet a instal·lar senyals per informar els conductors despistats, i garantir l'accés amb vehicle a guals, zones de càrrega i descàrrega i places hoteleres.

El que no canviarà, però, serà el sentit únic de circulació. Perquè durant les hores que l'avinguda S'Agaró estigui oberta al trànsit només s'hi podrà circular en sentit sud. I el mateix passarà a l'avinguda Cavall Bernat (tot i que, en aquest cas, els cotxes hi podran passar les 24 hores).

L'Ajuntament entén que fer marxa enrere del tot –és a dir, reobrir altra vegada l'eix central- és un canvi "massa dràstic", que anul·la tota la feina feta des del Consell Local de Desenvolupament Econòmic. Precisament, la tardor passada, el consell va fer una enquesta veïnal, on un 66% dels qui van respondre –de 9.500 enquestes repartides, se'n van rebre 472- van apostar perquè les avingudes es pacifiquessin, i la s'Agaró fos 100% peatonal.

Tot i això, després de l'estiu, l'Ajuntament de Platja d'Aro es compromet a impulsar una consulta que contraposi els interessos econòmics amb els de la ciutadania, i permeti "validar el futur model de mobilitat" tant per a l'avinguda S'Agaró com per la Cavall Bernat.

En paral·lel, el consistori també posa de relleu que s'està treballant en el projecte per peatonalitzar l'avinguda Doctor Fleming, que precisament ha de servir com a porta d'entrada a les galeries comercials des de l'altra banda. I també promoure la renovació de l'aparcament de Plaça Europa.