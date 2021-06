L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro va defensar ahir la modificació del POUM que aprova la construcció d’un hotel a la urbanització de Rosamar, al costat de cala Canyet. Ho va fer després que SOS Costa Brava anunciés que presentaria al·legacions a la modificació.

L’arquitecte redactor del POUM, Xavier Canosa, va defensar que el canvi del POUM «intenta posar ordre» i va recordar que els promotors de la urbanització «tenien l’obligació» de desenvolupar equipaments esportius i, posteriorment cedir-los a l’Ajuntament, però que això no s’ha fet.

Canosa va explicar que hi ha «dues sentències» que donen la raó al consistori, ja que «en 57 anys» no s’ha desenvolupat urbanísticament la zona.

La modificació del POUM permet la construcció de dues edificacions a la urbanització. Una d’elles serà un soterrani i una planta baixa i l’altre serà un semisoterrani i una planta baixa. Entre aquests dos edificis s’hi construirà un aparcament de 64 places, algunes sales per al restaurant Can Castelló que hi ha al costat i deu habitacions.

Davant d’això, Canosa va remarcar que es tracta de «només deu habitacions» i que en cap cas suposarà la construcció d’un complex , ni d’un nou establiment, sinó que serà l’ampliació d’un restaurant que ja existeix.

A canvi, el propietari del terreny cedeix altres parcel·les al consistori, com ara la d’uns penya-segats que hi ha a la urbanització, que són «sòl urbà de titularitat privada», la zona verda que hi haurà entre els dos edificis, una zona d’equipaments esportius i també els terrenys de la riera Canyet.

Canosa va defensar que aquesta modificació «treu càrrega» a la comunitat de propietaris de la urbanització Rosamar a l’hora de comprar els terrenys previstos per a equipaments i cedir-los posteriorment al consistori. També va dir que hi ha «motius ambientals», a banda de l’estalvi econòmic que implica aquesta gestió. «No ens hem begut l’enteniment», va concloure el regidor.

L’Ajuntament té ara previst reunir-se amb tots els veïns de la urbanització per detallar-los la modificació i esclarir dubtes.