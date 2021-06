El cuiner manresà Aleix Puig portarà Vicio, el restaurant que va obrir després de guanyar Mastherchef7, un pas més enllà. Concretament al Mas Sorrer, una masia de Gualta (Baix Empordà) coneguda per la seva amplia oferta gastronòmica i cultural. L'anunci de l'ampliació del negoci s'ha produït després de la publicació d'un vídeo a Instagram on Puig fa parodia del discurs motivador de Leonardo DiCaprio a la pel·lícula El lobo de Wall Street.

En el clip, el manresà es posa en la pell d'un gerent d'empresa i, en clau d'humor, explica a la seva plantilla les dificultats per les quals el seu negoci gastronòmic ha passat en els darrers mesos a causa de la covid i les motivacions que el duu a seguir endavant.

"Fa vuit mesos quan vaig obrir Vicio amb l'Uri, sabia que en algun moment hauria de passar pàgina. En un estiu en què tothom se'n va a la Costa Brava he de dir-vos que aquest dia ha arribat" comença dient en el vídeo. A continuació, el manresà assegura que Vicio és la cuina de les oportunitats i la que també considera com la seva llar.

En to més dramàtic Puig prossegueix: "Tothom se'n va a la Costa Brava i al Mas Sorrer i ens frena aquest moviment anomenat Vicio". La paròdia finalitza amb l'anunci de la nova obertura: "Sabeu què? Marxarem amb ells. Marxem a Mas Sorrer. Què segueixi l'espectacle!" conclou fent broma també de què si mai hi hagués la possibilitat que la humanitat se n'anés a Mart, el seu restaurant també s'ho faria per obrir un local al planeta roig.

Puig va aixecar la persiana de Vicio l'octubre del 2020, el mateix mes en què bars i restaurants de tot Catalunya es van veure obligats a abaixar la persiana a causa de la pandèmia. Es tracta d'un local ubicat al barri de Sants que ofereix, principalment, pizzes i hamburgueses per emportar. Segons va comentar en una entrevista a la redacció de Regió7, del mateix grup que Diari de Girona, Puig va iniciar el seu negoci a Barcelona, ja que "era la ciutat que més a prop tinc de casa i el més lògic era començar aquí." Des de la seva obertura, el restaurant ha arribat a assolir fins a 500 comandes en un sol dia, segons va compartir Puig en el compte d'Instagram del restaurant.

Aquest estiu les comandes per emportar es convertiran en menjars a la fresca a tocar de la Costa Brava. "Per primera vegada ens veurem les cares" ha anunciat Puig a través del seu perfil d'Instagram, que ja té 100.000 seguidors, en la prèvia inauguració de la primera experiència física del seu restaurant.