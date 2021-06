Els Bombers han controlat l'incendi declarat aquest dilluns a la tarda entre la carretera de Pals i la riera de Torrent. L'avís s'ha rebut poc abans de les tres de la tarda. En aquell moment s'han activat 19 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris per fer retrocedir les flames que estaven en un tram entre la carretera local GI-652 a Pals i la riera.

El foc s'ha propagat en direcció nord-est, sobretot afectant una zona de camps. Des del Servei Català de Trànsit s'ha tallat la GI-652 a causa de l'incendi. Els Bombers han aconseguit evitar la propagació de les flames a partir de foc tècnic, eines manuals i també de les descàrregues dels mitjans aeris. Una vegada s'ha estabilitzat el foc, a dos quarts de cinc de la tarda, el cos ha retirat progressivament les dotacions aèries i ha mantingut les terrestres.

De tota manera, els Bombers ja donen el foc per controlat.

Activades 18 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris #maer #bomberscat per un avís d'incendi de vegetació al costat de la carretera entre Torrent i Pals (avís 14.49h). pic.twitter.com/Np7N7oaYWX — Bombers (@bomberscat) 21 de junio de 2021

L’incendi ha cremat una superfície total provisional de 14,40 hectàrees: 12,49 ha de terreny agrícola, 1,70 ha de terreny forestal i 0,18 ha de sòl urbà, totes dins el terme municipal de Torrent.

Durant les tasques de recollida d’indicis per tal d’esclarir les causes de l’incendi, els Agents Rurals han localitzat les restes del casquet d’un petard de tipus tro en aquell punt, així com altres restes de material pirotècnic.

Aquest incendi a Torrent és el segon més gran del 2021, després de l’incendi de l’Espluga de Francolí que va tenir lloc el passat mes de març i que va cremar un total de 43,27 hectàrees.