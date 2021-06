La Policia Nacional junt amb les Policies locals de Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols ha portat a terme dues operacions contra el tràfic de drogues que han acabat amb la detenció de tres persones i el comís de més de 1.100 plantes de marihuana i 30 paperines de cocaïna.

Al centre de Platja d'Aro, el foc en una casa on hi havia una plantació de marihuana va precipitar l'operatiu, que es va saldar amb un arrestat i més de 1.100 plantes comissades.

La segona actuació, que s'emmarca en la lluita contra el tràfic de drogues a petita escala a Sant Feliu de Guíxols va acabar amb dos arrestats. Dos cosins a qui van detenir després d'una persecució i en veure'ls fer l'intercanvi de la droga.

El primer dels operatius va tenir lloc a Platja d'Aro, en un habitatge ubicat al centre de nucli urbà, on va ser localitzada una plantació de marihuana. Un incendi de matinada a l'habitatge va precipitar l'operació. I per tant, la investigació va tenir un desenllaç inesperat perquè el foc es va produir per culpa de la manipulació i sobrecàrrega de l'escomesa de la llum, que estava punxada i amb la qual alimentaven la plantació. Fruit de l'operatiu, la policia va comissar 1.170 plantes de marihuana i va resultar detinguda una persona com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. La investigació del CNP també va comptar amb la col·laboració de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro.

La segona de les operacions va tenir lloc a Sant Feliu de Guíxols i va comptar amb la col·laboració de la Policia Local del municipi. La investigació va començar gràcies a la informació obtinguda d'un anterior operatiu contra el tràfic de drogues a la zona.

Gràcies a aquesta, la policia va tenir coneixement que una persona que faria de "correu" arribaria a la població en autobús per fer lliurament d'una determinada quantitat de droga a un venedor que s'encarregaria de distribuir-la durant el cap de setmana. Després d'establir un discret dispositiu de vigilància policial, els agents van localitzar la persona que transportava la droga. Aquest va contactar amb el destinatari després de coincidir en un conegut bar pels investigadors, com a punt de trobada de petits traficants. Després de constatar la passada de la droga a una tercera persona es va iniciar una persecució pel Passeig marítim que va concloure amb la detenció de dues persones de nacionalitat marroquina que van resultar ser cosins, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Entre les seves pertinences, els agents van comissar 30 paperines de cocaïna i una barra de 10 grams d'haixix, així com diners en efectiu en moneda fraccionada.