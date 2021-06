Més de 300 signatures en contra i crítiques dels comerciants pel tall de l'avinguda principal de Platja d'Aro (Baix Empordà) a partir de les set del vespre. Els aparadors de les galeries, però també alguns de la mateixa avinguda s'Agaró, llueixen aquests dies un cartell explícit: 'No al tancament de l'avinguda. Solidaritat amb el petit comerç'. Els botiguers diuen que la prohibició de circular els resta clients, però que també suposa que Platja d'Aro "perdi l'essència de centre comercial". Per això, reclamen que la mesura es reverteixi. L'Ajuntament entén les queixes, però subratlla que el canvi s'emmarca dins un nou model de mobilitat "inexorable" que prioritza el vianant, i que han fet els canvis, precisament, per "ajudar" el comerç.

Els canvis a les avingudes Cavall Bernat –on només s'hi permet circular en sentit sud- i a la s'Agaró s'han començat a aplicar aquest cap de setmana. I ja s'han traduït en crítiques cap a l'Ajuntament de Platja d'Aro. Sobretot, dels comerciants de les galeries compreses entre aquest eix comercial i l'avinguda Doctor Fleming.

A l'avinguda S'Agaró, l'Ajuntament ha tallat completament al trànsit un dels dos carrils. Per fer-lo més amable, i evitar l'aparença d'asfalt dur, hi ha posat testos gegants i mobiliari urbà (sobretot, bancs). A més, també ha pintat motius a la calçada similars als que hi ha a les voreres (i que simulen onades del mar).

Aquí, des de les sis del matí i fins a les set del vespre, els cotxes només poden circular en sentit sud. Ho han de fer, però, pel carril contrari al què circulaven normalment (és a dir, pel de la banda de mar).

A partir del vespre, i durant tota la nit, al tram comprès entre la rotonda del Cor i el giratori del Doctor Trueta, els cotxes tenen prohibit circular. El trànsit es talla, tot l'eix de l'avinguda s'Agaró passa a ser 100% per a vianants, i només s'hi permet entrar en vehicle per accedir als guals o als hotels de la zona.

Més de 300 comerciants, però, ja han recollit signatures en contra d'aquest tall tou i reclamen a l'Ajuntament que el reverteixi. En concret, aquest dilluns a la tarda ja en tenien 317. Les queixes més dures es concentren a la zona de les galeries comercials, tot i que també hi ha aparadors de l'avinguda s'Agaró que llueixen cartells en contra. I també, si es pregunta als vianants, la immensa majoria tampoc s'hi mostren massa a favor.

Menys clients i sense essència

Joaquim Bona és propietari d'un bar a l'entrada de les galeries. Critica que el tancament de l'avinguda s'Agaró fa que la gent passegi per l'asfalt en comptes de fer-ho per la vorera, i que això fa que no s'acostin a les galeries. "No tenen la temptació d'entrar a les botigues, sobretot entre setmana", lamenta.

A més, de retruc, a ell la mesura també l'afecta per un altre motiu. "Particularment, jo sóc propietari d'un aparcament de 30 places que lloguem a hotels de la zona; amb l'avinguda tallada al trànsit, no tenim cap cotxe que hi estacioni", critica.

Fent una volta per les botigues, les queixes se succeeixen. Marina Serrano fa 35 anys que té una llenceria a l'interior de les galeries. "El canvi no m'agrada, perquè més enllà que venem més o menys, també trobo que s'està traient l'essència a Platja d'Aro", explica. "Quan surts al vespre i veus aquesta zona sense gent... Acataré la decisió que es prengui, però trobo que s'estan equivocant", hi afegeix.

"Ho trobo un sense sentit"

"Tenim molts metres de galeries peatonals, i no entenc per què enlloc de potenciar la zona, es dediquen a crear-ne una altra; ho trobo un sense sentit", diu Carles Fernández, que té una botiga de roba. "Platja d'Aro sempre ha funcionat així i ningú s'ha queixat, el sentit comú diu que s'hauria de tornar a allò que teníem", afirma. Fernández admet que hi ha gent que ho veu amb bons ulls, però també concreta que les queixes també s'estenen a botigues de la mateixa avinguda s'Agaró. "A les nits, als bancs s'hi concentra gent bevent i fent xivarri; impulsar un projecte d'aquesta magnitud s'hauria de fer amb un consens molt més gran", explica, en referència a l'enquesta ciutadana que va fer l'Ajuntament, i en què es recolza el canvi.

L'enquesta es va dur a terme la tardor de l'any passat. Un 66% dels qui van respondre-la (de 9.500 repartides se'n van rebre 472) van apostar perquè les avingudes es pacifiquessin, i la s'Agaró fos 100% peatonal.

Carles Fernández té la botiga en propietat. Però al seu costat n'hi ha una altra de roba, i qui la regenta, Raul Burón, té el local llogat. "Nosaltres som arrendataris i ens costa pagar els lloguers i les factures; l'any passat ja vam patir la pandèmia i ara, amb els nous canvis, hi ha clients que ens diuen que no tornaran", explica Burón.

"Estem molt preocupats i bastant molestos amb la decisió que ha pres l'Ajuntament", diu aquest comerciant. Per fer palès el seu malestar, els comerciants crítics han convocat aquest migdia una concentració de protesta davant el consistori.

Un pas "inexorable"

La primera tinenta d'alcaldia d'Acció Territorial i Urbanisme, Montse Rovira, explica que els canvis d'aquest 2021 suposen "un pas més cap a la peatonalització de l'avinguda s'Agaró", després que l'any passat, arran del coronavirus, el trànsit en aquest eix comercial es tallés durant les tardes d'estiu. Rovira recorda que la mesura adoptada parteix de l'enquesta ciutadana que es va fer passat l'estiu, i que el projecte s'ha treballat conjuntament "amb entitats locals, econòmiques i empresarials".

"Tots els estudis així ho indiquen, els hàbits de compra i consum han canviat en els darrers anys, i tant a les grans ciutats com als pobles tothom tendeix a treure els cotxes dels centres i oxigenar-los; és un procés inexorable", explica la tinenta d'alcaldia. "Precisament, també perquè l'experiència de compra sigui el més gratificant possible", hi afegeix.

Montse Rovira explica, a més, que les crítiques d'aquest sector de comerciants han arribat "molt tard", quan el projecte ja s'havia enllestit i els canvis a l'avinguda s'Agaró estaven a punt d'implantar-se. "Hi ha hagut diverses reunions amb el Consell Local de Desenvolupament Econòmic i no havíem trobat cap oposició", explica. "En el moment en què han vist que començàvem a fer els treballs han volgut que es tiressin enrere, però això és molt difícil, pràcticament impossible", diu.

L'Ajuntament de Platja d'Aro entén les crítiques dels comerciants, però sosté que, precisament, totes les accions que fa són "per intentar-los ajudar i que tothom pugui fer la temporada turística més productiva possible". A més, Montse Rovira també diu que aquest "tall tou" de l'avinguda s'Agaró durant l'estiu no deixa de ser "provisional", perquè de fet, és l'avantsala de la gran obra que començarà a la tardor.

Serà aleshores quan tot l'asfalt l'avinguda s'Agaró s'aixequi per fer-hi passar els nous col·lectors. I a partir d'aquí, es consensuï quin serà el nou aspecte que tindrà un cop acabin les obres. "La visió definitiva l'obtindrem a partir de taules de treball participatives que farem a la tardor, i que definiran quin serà el futur projecte consensuat per a aquesta avinguda", conclou Montse Rovira.