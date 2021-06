Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 31 anys per conduir amb una taxa cinc vegades superior a la permesa a Santa Cristina d'Aro. Els agents van trobar-se el cotxe que portava l'home aparcat en un voral de la C-31. En acostar-s'hi per demanar la documentació van veure que l'home estava sota els efectes de l'alcohol i en fer-li la prova va sortir que tenia 1,24 mg d'alcohol per litre d'aire expirat.

Els fets van passar el dissabte 19 de juny, sobre un quart de nou del vespre. Agents de trànsit del cos de Mossos d'Esquadra van localitzar un vehicle avariat a la C-31. El cotxe estava arraconat en el voral de la carretera i ocupava una part d'un carril de l'autovia.

Quan van parar-se per demanar-li la documentació, els agents van veure que el conductor estava sota els efectes de l'alcohol. Per això van decidir retirar el cotxe fins a una zona segura i van fer-li el test per veure si l'home de 31 anys anava begut o no. El resultat va ser positiu. Concretament l'home tenia 1,24 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, pràcticament cinc vegades més del màxim permès. Per això el van denunciar per un delicte contra la seguretat viària. A més, també es van obrir diligències policials perquè el gos que acompanyava el conductor va mossegar un dels agents.

El mateix cap de setmana, els Mossos van denunciar una conductora a Pals, que triplicava la taxa d'alcohol permesa, que s'havia encastat a la font pública de la rotonda d'entrada al Municipi.