Palamós va presentar ahir l’avantprojecte del primer bloc cooperatiu de pisos protegits que es construirà a les comarques gironines. El bloc s’aixecarà en una parcel·la de l’avinguda Catalunya, just a tocar del supermercat Lidl. Un espai que l’Ajuntament ja ha cedit en règim d’ús per 75 anys a Sostre Cívic. L’edifici tindrà sis plantes, 34 habitatges i diverses zones comunes, on els mateixos socis escolliran quin ús se’ls donarà. L’objectiu és poder engegar obra abans de dos anys.

El consistori preveu obrir aquesta tardor la convocatòria per buscar socis que estiguin interessats a viure al bloc (prioritzant joves i col·lectius com famílies monoparentals). El representant del Consell Rector de Sostre Cívic, l’arquitecte Joan Barba, explica que els pisos seran d’entre una i quatre habitacions i calcula que la inversió serà d’uns 4,3 milions de €. Els interessats a viure-hi hauran de fer una aportació inicial d’un màxim de 15.000 euros. «Pot semblar un cert fre, però no són uns diners a fons perdut; perquè quan algú deixi de viure-hi se li retornarà», concreta. Pel que fa a les quotes que haurien de pagar mensualment els socis, Barba les situa entre els 360 € i els 500.