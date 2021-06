Veïns del carrer Bruc i del carrer Mascanada de Sant Feliu de Guíxols es queixen d’«insuportables» sorolls i contaminació pel pas de camions de gran tonatge. Amb la voluntat d’acabar amb la problemàtica, veïns de l’edifici Greiner −el principalment afectat per la proximitat al magatzem on es dirigeixen els camions− i de la part nord del barri de l’Eixample, han decidit crear la plataforma Stop Camions SFG. «Abans de les vuit del matí el trànsit ja comença a ser intens. Furgonetes, camions i grans tràilers circulen a gran velocitat generant commoció en el veïnat i pertorbant el descans. Al llarg del matí el trànsit s’intensifica i els grans vehicles es veuen obligats a fer maniobres per eludir el trànsit habitual, de vegades generant impaciència amb xiulets de clàxon», manifesta la plataforma a les xarxes socials.

Segons expliquen els afectats, aquesta problemàtica va començar fa tres anys, quan l’Ajuntament va desviar el trajecte d’aquests vehicles del carrer Santa Magdalena al Bruc i Mascanada. Arran d’aquesta decisió, els veïns d’aquesta zona asseguren que pateixen contaminació atmosfèrica, acústica, «greus problemes» d’inseguretat i instal·lacions públiques i privades «danyades o malmeses» a causa del pas d’aquests camions per aquesta zona «complicada» de maniobrar.

Concretament puntualitzen que s’observen marques en la paret de l’edifici d’enfront del Greiner, en la instal·lació elèctrica municipal del mateix edifici, en la placa del nom del carrer Santa Magdalena i en les jardineres dels arbres. Mentre que per altra banda afegeixen que al carrer Mascanada s’han produït desperfectes a les façanes de les cases, «fins i tot el mur d’una veïna s’ha hagut de reconstruir», asseguren. La plataforma Stop Camions SFG demana a l’Ajuntament que «aporti solucions» i desviï directament el trànsit des de la Ronda Ponent fins a l’empresa focus de la problemàtica.

Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme Josep Saballs assegura que, coneixedors d’aquesta problemàtica, fa molts anys que negocien amb l’empresa una solució per evitar aquestes molèsties. Tanmateix, explica que l’empresa es troba dins d’uns terrenys que són polígon d’actuació i on en un futur desenvoluparan més d’un centenar d’habitatges, ja que es tracta d’un lloc residencial. Això significa que en «algun moment o altre» l’empresa haurà de marxar.

Pel que fa a la solució que aporta el propietari de l’empresa -que tracta de fer un accés directe des de la Ronda fins a la seva empresa, passant per uns altres terrenys- Saballs puntualitza que aquests es troben dins d’un altre sector pendent de desenvolupar -que és Mascanada Llevant-.

La problemàtica se situa en el fet que per tal de poder autoritzar aquests usos provisionals el regidor explica que hi ha d’haver un «interès públic». «Com ajuntament no podem modificar un espai que està dins de dos sectors pendents per tal de facilitar l’accés dels camions a un privat, podem col·laborar perquè les dues parts intentin trobar una solució, però no és una solució només nostra», conclou el regidor d’Urbanisme.