Un motorista de 43 anys va morir ahir al vespre en un xoc frontal amb un cotxe a la C-31 a Pals.

La víctima, J.M.T., era veí de Palafrugell. A conseqüència de l'accident de trànsit, el conductor del turisme va resultar ferit lleu.

L'accident de trànsit mortal va produir-se quan faltaven pocs minuts per les vuit del vespre a l'altura del quilòmetre 339,5 de la C-31, a l’altura de Pals.

Arran dels fets es van activar sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i tres unitats i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) investiguen les causes de la col·lisió frontal en la qual es van veure involucrats un turisme i una motocicleta. A conseqüència de la topada, va morir el conductor del vehicle de dues rodes. Els serveis mèdics del SEM malgrat els intents, no van poder fer res per salvar-li la vida. La motocicleta va quedar destrossada arran del xoc frontal.

Per la seva banda, el conductor del cotxe va resultar ferit lleu, però va rebre l’alta in situ per part del SEM.

Tall de la C-31

Arran de l'accident la carretera C-31 que uneix Pals amb Begur va quedar tallada al punt de l'accident durant més de tres hores. Segons informa el Servei Català de Trànsit, es va poder obrir i normalització la situació quan faltaven 4 minuts per dos quarts de dotze de la nit.

16 morts d'accident

Amb l'accident d'ahir a Pals, ja són 16 persones les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a la província de Girona. A la suma s'hi comptabilitzen tant els que han tingut lloc en vies urbanes com en carreteres gironines.

El veí de Palafrugell és el tercer motorista que ha mort en un sinistre viari a Girona. De fet, els col·lectius vulnerables sumen fins a 10 dels difunts. A banda de tres motoristes, també han perdut la vida cinc vianants i dos ciclistes.

L'últim sinistre mortal abans del de Pals també havia tingut lloc aquest juny al Baix Empordà, concretament a Begur.