El sector firaire gironí torna a plantar les seves atraccions aquesta setmana després d’un any i mig de tenir-les tancades. Ho fan a Palamós, on van posar-se en marxa divendres passat i hi seran fins aquest diumenge, coincidint amb la Festa Major del municipi i la revetlla de Sant Joan.

Joan Bagó, president de l’Associació de Firaires de les Comarques Gironines, avança que ho fan amb il·lusió i amb ganes de tornar a poc a poc a la normalitat. «Estem contents perquè podem tornar a fer la nostra feina i retornar a la nostra manera de viure, a més observem que la gent també té ganes d’atraccions», assenyala. Tot i que l’afluència de públic aquesta setmana a les instal·lacions de Palamós ha estat com una muntanya russa -amb força gent el dissabte passat, menys el diumenge i nul·la el dilluns i el dimarts- Bagó espera que el «boom» sigui entre avui i dissabte. Per altra banda, lamenta que la revetlla de Sant Joan no fos tan concorreguda com esperava: «La gent va sortir tard, el jovent sobretot», matitza. «L’ambient tot i això és bo i el temps acompanya, per tant esperem que fins el diumenge s’arregli una mica la cosa», manifesta esperançat.

Un retorn a l’activitat esperat després de nombrosos mesos d’incertesa al sector i un estiu en blanc, del que Bagó afegeix que van sortir-ne molt ressentits. «Hi ha firaires que l’any passat van veure’s obligats a buscar una nova feina per sobreviure i de moment han decidit no tornar al sector firaire per por que ens tornin a tancar. Estan a l’espera de veure quin tarannà porta tot això», diu Bagó.

Amb la Festa Major de Palamós, que és la primera pels firaires «amb cara i ulls» -després d’haver perdut la de Figueres, una de les més importants pel sector, Llagostera i Cassà de la Selva- es desplega un mapa de localitzacions per les pròximes setmanes. Entre les properes parades d’aquests firaires hi ha Calonge, Tossa de Mar, Llançà, Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols, on segons Bagó ja han negociat amb els ajuntaments per muntar les seves atraccions.

Recinte tancat i amb aforament

De moment, tal com marquen les mesures actuals del Procicat, totes les atraccions segueixen el protocol de mascareta, distància i desinfecció, tot i que aquest pot variar lleugerament segons les característiques de l’atracció. Per altra banda Bagó explica que s’ha optat per tancar el recinte firal, per tal de controlar el 50% d’aforament que es permet actualment en aquests espais a l’aire lliure.

Mesures que, tal com lamenta el firaire, provoquen que el funcionament d’aquestes atraccions encara no sigui com el d’abans de la pandèmia: «Esperem que aviat s’actualitzin les mesures i puguem treballar amb més normalitat», augura el president de l’associació.

Ajuts de 6.000 euros

Tot i la «catàstrofe» de temporada que va viure el sector firaire l’estiu passat Bagó apunta que no han augmentat els preus de les entrades de les atraccions. Tanmateix apunta que estan treballant perquè els ajuntaments redueixin una mica les taxes, ja que les ajudes de 6.000 euros que van rebre per pal·liar els efectes de la covid-19 «no els han vist ni passar» -referint-se que els han gastat tots a cobrir les despeses per iniciar aquesta temporada.