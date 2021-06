Una baralla multitudinària a Palamós va acabar la matinada passada amb un apunyalat. El jove va resultar ferit amb una arma blanca i la policia sospita que el van agredir perquè el volien robar en el moment dels fets.

Palamós es troba aquesta setmana de Festa Major i això fa multiplicar l’activitat nocturna i per tant, la presència de gent. Durant la nit de dijous a divendres es van produir diversos enfrontaments però un va pujar de to i va ser multitudinari.

Una vintena de persones van protagonitzar una baralla a la zona de la platja Gran, on hi ha les fires. La Policia Local va rebre l’avís de diverses trucades de veïns i va demanar suport als Mossos d’Esquadra. A lloc els cossos policials s’hi van trobar un grup de nois -majoritàriament d’origen africà- que s’enfrontaven, alguns d’ells amb ganivets i pals. Alguns d’ells en veure la presència policial van fugir. Finalment, es va dissoldre l’enfrontament i la policia va poder identificar un dels implicats, a qui es va localitzar una navalla.

Pel què fa al jove apunyalat, de 16 anys, presentava una ganivetada superficial a la zona del pit i segons els Mossos seria víctima d’un intent de robatori violent en el mateix moment dels enfrontaments. El SEM el va atendre i portar fins a l’hospital comarcal de la mateixa població però finalment, el van derivar a l’hospital Trueta de Girona. On ahir el matí va rebre l’alta.

A banda del ferit per arma blanca, un altre jove també va patir contusions durant la baralla però es va negar a rebre assistència mèdica. De moment no s’han produït detencions. La policia sospita que els instigadors de la baralla són un grup de nois procedents de l’àrea urbana de Girona i que es desplacen ja fa un parell d’anys a la població per aquestes dates i es dediquen a cometre fets delictius o provocar enfrontaments.

Robatoris violents al carrer

Durant aquesta setmana, com asseguren fonts policials, hi ha hagut diversos robatoris violents a la via pública. Per exemple, com ja va informar Diari de Girona, la nit de la Revetlla, la Policia Local va detenir un home que per un robatori violent que havia acabat amb la sostracció d’un mòbil. Al detingut, a més, li van trobar que portava sis mòbils més, dels quals s’investiga l’origen. La Policia Local, arran de la baralla va necessitar suport de dues patrulles dels Mossos d’Esquadra per posar-hi fi degut a la gran presència de persones en l’enfrontament.

La Unitat d’Investigació de la comissaria de la Bisbal dels Mossos d’Esquadra s’ha fet càrrec de la investigació dels fets.