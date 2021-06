Diferents entitats alerten que l’enderroc de les instal·lacions de Ràdio Liberty a Pals és «imminent». El portaveu de Salvem Platja de Pals, Pau Bosch, explica que han rebut informacions de diferents bandes que indiquen que el Ministeri per a la Transició Ecològica, que és el propietari del terreny, té aquesta voluntat després dels darrers actes vandàlics que hi ha hagut.

Bosch demana que es tingui en compte la proposta que han fet conjuntament amb altres entitats culturals i ecologistes i que contempla rehabilitar part dels edificis tenen «un alt valor arquitectònic». L’objectiu final, diu, és que les antigues instal·lacions serveixin com a centre d’interpretació del Parc Natural del Montgrí les Illes Medes i el Baix Ter.

Un edifici històric

El portaveu de Salvem Platja de Pals, però, va més enllà i considera que les edificacions també servirien des d’un punt de vista cultural, per tal d’explicar per què va servir Ràdio Liberty i explicar-ne la història. «Cal conservar els edificis que ens permeten explicar a les noves generacions el paper decisiu que va tenir durant la Guerra Freda», assenyala el portaveu de Salvem Platja de Pals.

Ràdio Liberty va ser una de les emissores destacades durant aquest període, en què divulgava programes elaborats als Estats Units per a països comunistes, amb l’objectiu de fer caure el bloc soviètic. «Considerem que si un espai pot servir també com a centre de difusió històric, a més de natural, té un valor afegit», remarca Bosch.

Per això, des de l’entitat lamenten que el Ministeri per a la Transició Ecològica «no ens hagi escoltat» i han fet arribar la seva proposta a diferents administracions per tal que la tinguin en compte, si bé donen per fer que el govern espanyol «tirarà pel dret» i enderrocarà el que queda de Ràdio Liberty. «És una llàstima perquè ho veuen com la solució més fàcil», critica Bosch.

La proposta de l’entitat ecologista, que compta amb el suport del Centre Històric de Catalunya i SOS Costa Brava és «renaturalitzar i protegir els hàbitats». Per fer-ho, consideren que s’haurien de construir passeres de fusta que no afectin les dunes. També aposten per la rehabilitació dels edificis, molts d’ells d’un «important valor arquitectònic». «A tot arreu ho fan respectant l’espai i el que volem és que aquí sigui igual», concreta Bosch.

Un model com els Aiguamolls

Per a Salvem Platja de Pals el model a seguir seria com el dels Aiguamolls de l’Empordà, on es va rehabilitar tant l’espai natural com les instal·lacions existents i que actualment són un complement al parc. En aquest sentit, Bosch diu que aquesta «seria l’opció més sostenible» i recorda que els Aiguamolls de l’Empordà s’han convertit en un «referent» que rep centenars de visitants.

A més, el portaveu de l’entitat ecologista considera que tirar a terra els edificis de Ràdio Liberty «atempta contra la llei de memòria històrica» i també va en contra de directives d’institucions com la UNESCO. Bosch recorda que aquestes directives obliguen a fer compatible la conservació dels espais naturals amb els jaciments arqueològics, amb relació a la vila marinera que hi va haver entre els segles XIII i XVIII a l’espai on ara hi ha els edificis.

El problema, assenyala Bosch, és que durant el confinament han comprovat que hi han hagut repetits actes vandàlics que han malmès les instal·lacions que encara queden. L’últim es va produir fa pocs dies i va acabar generant un incendi. A més, Bosch assenyala que grups nombrosos de persones han fet servir les instal·lacions de Ràdio Liberty per trobar-se durant el confinament.