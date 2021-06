A dos quarts de set del vespre, els Bombers de la Generalitat van donar per apagat el foc que va cremar ahir fins a dues hectàrees al Bosc d’en Quintanes, al nord-est de Colomers, i a tocar dels termes municipals veïns de Vilopriu, Jafre i Garrigoles, al Baix Empordà.

Els bombers van rebre l’avís del foc a dos quarts d’una del migdia i fins a 25 dotacions -18 de les quals terrestres i 7 aèries- van desplaçar-se fins a l’incendi, que estava essent empès pel vent de marinada.

El foc es va donar per controlat a un quart de tres de la tarda, quan els mitjans aeris es van retirar i els equips terrestres van seguir fent tasques d’extinció. Finalment, a dos quarts de set de la tarda, el compte oficial de Bombers va informar que el foc ja s’havia donat per extingit i que els efectius que hi havien treballat ja abandonaven la zona.