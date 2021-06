SOS Costa Brava ha presentat un recurs de reposició al Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística, després que aquest ens no fes cas de la denúncia de l'entitat, on assegurava que part del camí de ronda de Palamós és il·legal. El principal argument que esgrimeix SOS Costa Brava per mantenir aquesta acusació és que hi ha diversos trams del traçat que passen per zones de Sòl No Urbanitzable (SNU).

Per donar solidesa al recurs, l'entitat ecologista l'ha acompanyat d'un informe tècnic que consideren "molt contundent" i que "fa evident" que s'ha construït en zones on no està permès fer-ho. "Estem convençuts que tenim raó i ens sorprèn i decep l'actitud de la Generalitat", assenyala Zeta Figa, membre de SOS Costa Brava

Urbanisme va tombar la denúncia inicial que va presentar l'entitat al març, en la què especificava que en els trams SNU "no s'hi podia fer res". Per contra, l'ens va donar la raó a l'Ajuntament de Palamós avalant el projecte que ja està gairebé del tot acabat. Això ha sorprès i decebut SOS Costa Brava que es mostra "totalment segura" dels seus arguments i, per això, han presentat aquest nou recurs de reposició, acompanyat d'un informe tècnic d'un arquitecte que "demostra que hi ha trams que s'han construït de manera il·legal". En concret, Figa destaca la zona que va de Cala Margarida fins a Cap Gros, on s'ha col·locat formigó al camí de ronda. "Això no ho poden fer, com tampoc construir en zones que no està permès", remarca.El revés de la Generalitat, però, "no impedirà" que SOS Costa Brava mantingui el pols i adverteixen que seguiran endavant, tot i reconèixer que els ha sorprès la decisió d'Urbanisme d'arxivar la seva denúncia.

"Sincerament, no ens en sabem avenir perquè tots els informes que presentem demostren que tenim raó. Si no ens accepten aquest recurs de reposició ens quedarem de pasta de moniato", assenyala Figa.

No s'han plantejat anar al Contenciós Administratiu

Des de l'entitat, de moment, no s'han plantejat presentar una demanda al Contenciós Administratiu, en cas que la posició de la Generalitat continua sent la mateixa malgrat el nou recurs interposat. Figa explica que en qualsevol cas és un pas que caldrà estudiar-lo a través dels serveis jurídics de l'entitat si és, o no, factible.

"El més normal seria que reconsideressin la seva posició, perquè sabem que tenim raó", remarca Figa."Hi ha parts d'aquest camí que són un nyap. Hi ha cinc tipus de baranes, amplades diferents de camí, intervencions gens respectuoses com les formigonades en diferents punts no urbanitzables i, a més, no han soterrat la línia elèctrica a les barraques de S'Alguer. De veritat que no sabem en què s'han gastat tants diners", lamenta Figa.

L'Ajuntament defensa el projecte

Tot i els continuats intents de SOS Costa Brava per aturar el projecte i repensar-lo, la construcció del camí de ronda enllestida des de fa uns mesos. Fonts de l'Ajuntament de Palamós consultades per l'ACN diuen que tot s'ha fet correctament, si bé defensen que les entitats ecologistes denunciïn l'obra si creuen que hi ha alguna irregularitat.