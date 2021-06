Un nou servei de bus connectarà els municipis veïns del Baix Empordà de Vall-llobrega i Palamós a partir d’avui dilluns 28 de juny. El nou servei, operat per Moventis Sarfa, està format per 6 expedicions d'anada i 6 de tornada, tots els dies de la setmana, durant els mesos de juliol i agost. La resta de l'any, el servei funcionarà els dies laborables però amb la mateixa freqüència. El bus, que està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i té 25 places, compta amb 7 parades, 2 a Vall-llobrega i 5 a Palamós i té un cost d’1,10 €.

El Departament de la Vicepresidència, i de Polítiques Digitals i Territori, va acordar aquesta nova línia 76 amb el consistori de Vall-llobrega perquè els veïns i veïnes disposin d'una comunicació directa des del municipi amb Palamós i, en especial, amb l'hospital de Palamós, el seu centre sanitari de referència. L'autobús també farà parada a la Piscina Mancomunada, l'Oficina de Turisme, Correus i el Mercat Municipal, uns punts també d'interès per la ciutadania.

L'Ajuntament de Vall-Llobrega ofereix als veïns i veïnes de més de 65 anys i als joves d'entre 12 i 18 anys del municipi que puguin gaudir del servei de forma gratuïta. Segons el Govern, s’ha finançat la prestació d'aquest servei en el marc de les mesures per potenciar la xarxa de transport públic i garantir que tots els municipis disposin de comunicació amb els seus centres sanitaris de referència i d'altres serveis essencials.