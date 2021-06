La Bisbal de l’Empordà sempre ha estat ciutat de ceràmica però ara, pas a pas, està aconseguint rebre el valor afegit que mereix. Amb l’objectiu de potenciar el distintiu de la marca Ceràmica de la Bisbal -impulsada conjuntament pel consistori, l’Associació d’Empresaris Artesans Ceramistes de la Bisbal i Comarca, i la Unió de Comerciants de la Bisbal- una setena de productors han posat a la venda la primera edició de tasses limitades i exclusives de la marca registrada a nivell europeu.

Es tracta de set tasses, personalitzades i exclusives, confeccionades i elaborades per Rulduà Ceràmica, Ceràmiques Pantaleu, Ceràmica Ley, Ceràmiques Planas Marquès, Ceràmica Yuma, Estudi Ceràmic [ba_Ro] i Ceràmica Artesanal LB.

Jordi Figueras, de Ceràmica Artesanal LB, valora molt positivament l’experiència i l’esforç que està fent l’Ajuntament per potenciar la marca i la tradició. «És un tema molt complicat, i més quan es tracta d’una marca d’autenticitat que es vol diferenciar de la resta. Fins ara a la Bisbal el 60 o 70% de la ceràmica que venien les botigues era de fora, mica en mica estem recuperant el terreny perdut», manifesta esperançat el ceramista. D’altra banda assegura que aquesta primera tirada limitada de productes de la marca bisbalenca està tenint «molt bona rebuda» i preveu haver de fer una segona edició aquest estiu perquè es quedaran curts d’unitats. «Marcarà una època aquí a la Bisbal», afegeix referint-se a l’inici d’aquest projecte.

Aquesta primera tirada de productes limitats de Ceràmica de la Bisbal conté 50 peces de cada model, que en total s’enfilen a 350 tasses. Cada una compta amb la seva gràcia o punt personalitzat. En el seu cas, la de Ceràmica Artesanal LB, que és de color gris i té una textura ondulada, pretén representar el Mediterrani, l’Empordà i la Tramuntana.

El valor afegit

Les tasses van dins d’un embolcall únic identificat amb el productor que l’ha creat, van acompanyades d’un certificat d’autenticitat numerat i un fulletó explicatiu dels valors de la marca ceràmica de la Bisbal. Aquestes peces exclusives només es podran adquirir a les botigues adherides a la marca: La Botiga, Ceràmica Planas Marquès, Ceràmiques Bosch, Ceràmiques el Tallaret, Filigranes 60, Ceràmiques de la Bisbal Fang i Rulduà Ceràmica.

Distintiu d’origen protegit

La marca «Ceràmica de la Bisbal» és un distintiu d’origen protegit a nivell de la Unió Europea que té la finalitat d’individualitzar, personalitzar i reconèixer els productes ceràmics elaborats a la Bisbal i als pobles del seu entorn dels que no ho són. Aquesta marca, garant d’autenticitat, és gravada o marcada pels productors locals en qualsevol tipus de producte ceràmic. Un Consell Regulador, integrat per representants municipals i empresarials, és qui vetlla pel bon ús de la marca i pel foment de la qualitat dels productes emparats per aquest distintiu.

L’Ajuntament de la Bisbal va obtenir el 2 de juny de 2010 el títol oficial de concessió de la marca comunitària. L’àmbit geogràfic que protegeix la marca abasta la Bisbal d’Empordà i la seva zona d’influència. El reglament estableix que l’àmbit territorial d’aplicació de la marca són les zones productores incloses en els municipis de la Bisbal d’Empordà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà, Forallac, La Pera, Rupià, Foixà, Ultramort, Serra de Daró, Gualta, Fontanilles, Ullastret, Parlavà, Palau Sator, Pals i Torrent. Aquests municipis, que estan sota la influència de la Bisbal d’Empordà, disposen d’indústries, tallers artesans o comerços de ceràmica, o bé tenen un potencial per poder-ne disposar en un futur.