El Ple de Calonge i Sant Antoni va aprovar dilluns per unanimitat nomenar Antoni Ros Marbà fill adoptiu del municipi. Ros Marbà és considerat avui un dels directors d’orquestra més destacats de tot l’Estat, i sens dubte, un dels més internacionals de la segona meitat del s. XX i primeres dècades del XXI. És també un compositor reconegut i professor. La relació d’Antoni Ros Marbà amb Calonge i Sant Antoni s’inicia fa més de 50 anys, primer com a municipi de vacances i actualment com a residència definitiva. L’ajuntament remarca que aquesta relació amb el municipi ha comptat sempre amb la predisposició i vinculació de Ros Marbà en la vida cultural de Calonge i Sant Antoni.

L’expressió artística de la relació de Ros Marbà amb Calonge i Sant Antoni es plasma, per exemple, en la composició de Calonge, 50 anys, sardana estrenada en el marc dels Festivals de Música de Calonge i que té un doble sentit, ja que commemora el 50è aniversari dels festivals i també el 50è aniversari de la seva relació amb Calonge i Sant Antoni, on resideix actualment. El reconeixement com a fill adoptiu del municipi és la més alta distinció que pot concedir l’Ajuntament a una persona que no hagi nascut a Calonge i Sant Antoni.

Antoni Ros Marbà va néixer a l’Hospitalet de Llobregat, el 2 d’abril de 1937. Una visita a Calonge i Sant Antoni amb uns amics, el va portar a buscar un habitatge per passar-hi les vacances. L’indret resultava ideal per a ell i la seva família: mar, muntanya, tranquil·litat, i a més a més, un poble conegut també per ser «terra de músics». La relació amb el municipi ha anat més enllà de l’establiment de la seva segona residència o lloc de vacances, de manera que Ros Marbà ha col·laborat de forma activa en la vida cultural de Calonge i Sant Antoni.