La Policia Local de Palafrugell ha intervingut prop d’un centenar de productes caducats en dos supermercats, els quals es troben al centre de municipi.

L’actuació policial va arribar arran de les diferents sospites dels agents del cos i després de rebre queixes d'usuaris i consumidors.

Els agents van procedir a inspeccionar els locals i van aixecar acta per les diferents infraccions administratives en matèria de consum. Van executar l'actuació amb la col·laboració amb el servei SEPRONA de la Guàrdia Civil. En total van intervenir quatre caixes plenes de productes caducats.

Peix a casa

D’altra banda, la Policia Local de Palafrugell al llarg de les darreres setmanes ha aixecat quatre actes administratives després de detectar venda ambulant de peix a domicilis particulars per part de persones que no compten amb cap mena de control ni de llicència per vendre productes destinats al consum alimentari.