La matemàgia o màgia matemàtica és, com el seu nom indica, el resultat d'unir la màgia i les matemàtiques. És a dir, és la utilització de propietats matemàtiques per a realitzar trucs de màgia o il·lusionisme. En aquest context, l'Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha preparat una ruta matemàgica pel municipi, única al territori i autoguiada, de manera que tothom la pot realitzar pel seu compte.

Des del consistori, concretament a través de l’Àrea d’Ensenyament, s’ha editat un llibret que consta de 8 jocs i enigmes matemàgics, que es van realitzant al llarg d’una ruta programada pel nucli antic de la vila.

El recorregut

Aquesta ruta, de 2,1 quilòmetres, es pot realitzar en una hora o hora i mitja aproximadament i està dirigida a tots els públics, tant grups d’amics com famílies o particulars. El recorregut passa pels llocs més emblemàtics de la població, amb l’antiga estació de tren com a punt de partida, on ara està ubicada l’Oficina de Turisme, i on les persones participants podran obtenir el llibret de manera totalment gratuïta.

Seguidament, la ruta passa per davant de l’Escola Pedralta, l’emblemàtica església de Santa Cristina d’Aro, l’edifici de la Biblioteca Baldiri Reixac construït al 1855, la històrica església paleocristiana originada en època romana, les cèntriques places de l’1 d’octubre de 2017 i Mn. Baldiri Reixac, i culmina l’activitat al Gran Museu de la Màgia, com no podia ser d’altra manera.

A cada ubicació els participants hauran de superar diversos jocs d’enginy, enigmes matemàtics que les posaran a prova, trucs basats en determinades propietats matemàtiques com ara patrons o seqüències, amb els que obtindran resultats sorprenents que deixaran al públic bocabadat.

"Única" al territori

Aquesta ruta, autoguiada i "única" al territori, ha estat creada per membres experts de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (CCCCD) de la Universitat de Girona (UdG), com és el cas del professor de química de la UdG, Miquel Duran, i del professor de matemàtiques de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), Fernando Blasco, que ha publicat diversos llibres sobre aquesta temàtica. Dos experts àmpliament reconeguts en la matèria, en col·laboració amb el regidor d’Ensenyament del consistori, David Segarra.

La inauguració de la ruta es serà aquest divendres dia 2 de juliol davant de l’Oficina de Turisme i comptarà amb la presència del regidor David Segarra, entre d’altres.