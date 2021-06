Calella de Palafrugell recupera la tradicional Cantada d’Havaneres després que l’any passat la covid-19 obligués a suspendre-la. Cal recordar que es tracta d’una trobada de referència del gènere a Catalunya i s’ha convertit en una de les més importants de l’Estat espanyol.

D’aquesta manera aquest cap de setmana els palafrugellencs i palafrugellenques podran gaudir del primer gran esdeveniment de cultura popular d’aquest 2021 i, al mateix temps, del tret de sortida de la temporada d’estiu a la Costa Brava. L’acte principal de la 54a edició de la Cantada tindrà lloc aquest dissabte a la platja de Port Bo. Hi actuaran els grups Port-Bo acompanyat de la Cobla Els Montgrins, Els Cremats, Peix Fregit i Ultramar -amb entrades exhaurides. L’Ajuntament anuncia que per primera vegada una cobla s’enfilarà a l’escenari de la Cantada.

Així mateix, hi haurà un seguit d’activitats emmarcades en la Cantada d’Havaneres. La primera serà divendres a l’Hotel Alga, on tindrà lloc una taula rodona «Carles Sentís i les havaneres de Calella de Palafrugell» i l’endemà de la cantada, aprofitant el mateix escenari de les havaneres, tindrà lloc un doble concert de Stay Homas, dins la programació del Festival Ítaca.

Límits d’accés

Després d’un any sense Havaneres a Palafrugell, des de l’organització han optat per actuar amb «molta prudència». Per aquesta raó, es comptarà amb un aforament limitat al 50% de la capacitat (en concret, 800 persones). Tanmateix, no hi haurà pantalles gegants a les platges ni el mercat d’artesans. Al mateix temps, el dia de la Cantada si es considera que la zona centre de Calella ha arribat al seu màxim aforament es limitarà l’accés, de manera que només hi podran accedir les persones que tinguin entrada, els residents i qui tingui reserva en un establiment de restauració.

El regidor de Promoció Econòmica, Josep Vigas, concreta que hi haurà dues zones on es faran «filtres d’accés». La primera, ja a l’entrada cap a Calella venint de l’autovia, la segona serà just abans d’arribar a la zona de la Cantada. En paral·lel, les limitacions també s’estendran al mar, de moment, s’està concretant de quina manera es limitarà.