L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni inaugura el 25è aniversari de l'Estiu Actiu, un programa d'animació turística que supera les 700 activitats en què l'oci, la cultura i l'esport són les tres branques predominants.

L'essència de l'Estiu Actiu acull propostes molt diferents, posicionant el seu cartell a la identitat que ha convertit el programa d'activitats de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni en una "referència" de la Costa Brava. L'acte inaugural serà un espectacle multidisciplinari de la companyia Alea Teatre, en clau de performance, d'aproximadament trenta minuts de durada, inspirat en el debat entre el bé i el mal, on tenen cabuda diferents disciplines artístiques com la dansa, la percussió, la música i la pirotècnia, encarregades de donar coixí a una història de confrontació universal. Serà aquest dissabte 3 de juliol al paratge del Collet de Sant Antoni.

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni vol celebrar l'aniversari recuperant algunes de les propostes que més bona acollida han tingut aquests 25 anys, com ara espectacles de teatre de carrer de gran format o diversos concerts. El programa el completen nombroses activitats culturals, esportives, lúdiques i saludables que mantenen l'esperit innovador i familiar de l'Estiu Actiu.

Més de 700 activitats

El ventall d'activitats presentat per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ofereix des de tallers destinats a la mainada, diverses exposicions d'art, activitats musicals, espectacles de teatre de formats i disciplines diferents, cinema a la fresca o la pràctica d'algunes modalitats esportives i saludables a la platja passant per concursos, visites guiades per a conèixer millor els privilegis de l'entorn i activitats per al gaudi turístic.

Un estiu més, la platja concentrarà una part important del protagonisme. Un bon coixí de les activitats seran gratuïtes i estan dissenyades perquè hi participi tota la família, que podrà presenciar una àmplia oferta d'espectacles, inclosa la tradicional festa de l'escuma o un karaoke popular.

Després d'un any molt complicat amb la crisi sanitària i econòmica ocasionada per la Covid-19, que ha afectat de ple el turisme, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni encara aquesta temporada amb unes previsions molt altes d'èxit i màxims històrics d'afluència i visitants al municipi.