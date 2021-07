L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) ha adjudicat les obres d’urbanització de Mas Pere per 8,7 milions d’euros. Aquesta xifra és una rebaixa del 20,29% del preu de sortida inicial previst pel consistori. La reducció del preu final implica que els propietaris hauran de pagar un 5% menys del cost de l’obra per l’actualització que va fer l’Ajuntament. El projecte consisteix en la creació d’una xarxa de clavegueram separativa, que permetrà l’eliminació de les fosses sèptiques, la instal·lació de les xarxes de servei d’aigua potable, electricitat i telecomunicacions, que seran soterrades, l’enllumenat públic i l’asfaltatge i construcció de voreres, així com l’adequació de les zones verdes.

Les obres començaran a partir de la segona quinzena setembre per no coincidir amb el període d’estiu. De fet, fins a mitjans de setembre està prohibit fer obres a la via pública al municipi per no afectar al turisme. Els treballs tindran una durada de dos anys i mig. Es calcula que cada veí haurà de pagar, de mitjana, uns 15.000 euros, en funció de cada parcel·la. L’import es pagarà en sis quotes repartides cada sis mesos durant tres anys. La primera ja està liquidada. Per altra banda, l’Ajuntament conserva 358.000 euros que prové de l’Entitat Urbanística de Conservació de Mas Pere en el moment de la seva dissolució. Aquests diners van passar a mans del consistori i ara els destinarà a pagar part d’aquesta obra.