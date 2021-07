El CAP Doctora Casaponsa de la Bisbal d’Empordà va tenir la matinada de dimecres a dijous una interrupció en el subministrament elèctric que va afectar el sistema de refrigeració de la nevera on s’emmagatzemen les vacunes. Això ha ocasionat que les cites de vacunació concertades ahir i avui es reprogramin per precaució i per garatntir la seguretat dels pacients, segons va informar Salut. Un cop feta la verificació pertinent per part dels laboratoris fabricants, els resultats han certificat que els vaccins es troben en correcte estat i, per tant, es podran administrar.