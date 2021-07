La nit de la cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell és per a molts el punt de sortida de la temporada d’estiu. És una nit màgica que aplega els amants de l’havanera i durant els últims anys ha traspassat totes les fronteres. Aquest any el 3 de juliol i a partir d’1/4 d’11 de la nit la cançó marinera per excel·lència tornarà a ressonar a la plaça del Port Bo.

Aquest any s’assoleix la 54a edició i la cantada reunirà els millors grups com ara Port-Bo i la Cobla els Montgrins, Els Cremats, Peix Fregi i Ultramar. Evidentment, no serà una cantada com en anys anteriors. La situació epidemiològica obliga els organitzadors a prendre alguna mesura. Per exemple, no hi haurà pantalles gegants a les platges de Calella per poder seguir la cantada i tampoc se celebrarà el mercat d’artesans. Tot i aquestes variacions en el programa respecte a altres anys, els organitzadors han fet un gran esforç per poder tirar endavant aquesta edició.

Els actes vinculats amb la cantada començaran avui, a les 7 de la tarda, a l’hotel Alga de Calella amb la taula rodona que portarça per títol «Carles Sentís i les havaneres de Calella de Palafrugell» i que comptarà amb la participació de David Sentís, Josep Esteba, Carles Alsius, Lluís Medir, un representant de l’Ajuntament de Palafrugell i Enric Frigola com a mediador. I a les 9 de la nit, al Teatre Municipal de Palafrugell tindra lloc la representació de «No cal anar a l’havana» de Marc Artigau.

Els actes es tancaran el 4 de juliol amb col·laboració amb el Festival Ítaca. Primer a les 7 de la tarda a la plaça del Port Bo i a 2/4 d’11 de la nit amb el concert del grup Stay Homas que va sorgir des d’un terrat durant el confinament.