L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro estrena avui una ruta «matemàgica» -utilització de propietats matemàtiques per realitzar trucs de màgia o il·lusionisme-, «única» al territori i autoguiada. Per seguir-la des del consistori s’ha editat un llibret que consta de 8 jocs i enigmes matemàgics, que es van realitzant al llarg d’una ruta programada pel nucli antic de la vila. Aquesta ruta, de 2,1 quilòmetres, està dirigida a tots els públics i passa pels llocs més emblemàtics de la població. A cada ubicació els participants hauran de superar diversos jocs d’enginy, enigmes matemàtics i trucs basats en patrons o seqüències. La ruta ha estat creada per membres experts de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (CCCCD) de la Universitat de Girona (UdG) i es pot fer de forma gratuïta a partir d’avui.