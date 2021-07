Les restriccions obligades per la pandèmia van evitar una assistència massiva, només 800 espectadors a l’auditori de la platja de Port Bo, un 50% de la seva capacitat, però després de no haver-se pogut celebrar l’any passat, la tradicional cantada de Calella de Palafrugell va poder tornar a embruixar amb les havaneres l’inici de l’estiu a la Costa Brava. El control d’aforament es va fer amb drons i per evitar aglomeracions (fàcilment en condicions normals l’espectacle podia dur 30.000 o 40.000 persones a la localitat) es va prescindir de les habituals pantalles gegants a les platges del voltant. Tot i resultar un espectacle més íntim, l’èxit i les ganes d’escoltar cant de taberna, van estar més vives que mai.

Un dels moments més esperats va arribar a dos quarts de dotze de la nit, amb l’aparició de Port Bo al costat de la cobla Els Montgrins, sota la batuta d’Antoni Mas, per unir l’havanera amb la sardana. Van començar l’actuació amb Allá en la Habana, i tot seguit van sonar El capità, Salió de Jamaica, Busca’m a l’Empordà i La gavina.

La cantada es va obrir amb Peix Fregit interpretant La colombiana i Nena del mar, entre d’altres peces, per donar pas als Cremats, en plena celebració dels 25 anys, que van brillar amb La perla de Cuba. També hi va haver moment per la reivindicació de la dona al món de l’havanera amb la proposta d’Ultramar, que va fer sonar peces com Mare vull ser pescador i 20 años. A quarts d’una de la matinada l’espectacle es va tancar. L’estiu, ara sí, ha arribat a la Costa Brava.