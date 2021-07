Begur ja ha donat el tret de sortida a la temporada de platges d’aquest 2021. L’estiu al municipi estarà condicionat per segon any consecutiu per la pandèmia, però des de les diferents àrees del consistori s’ha treballat intensament al llarg dels darrers mesos per adaptar la campanya d’enguany a les mesures de seguretat i restriccions vigents i garantir als veïns i veïnes i visitants un servei de màxima qualitat i una experiència segura, singular, sostenible i saludable a les platges i cales locals.

En aquest sentit, l’Ajuntament aposta aquest any 2021 per a desplegar esglaonadament un nou model de gestió a les platges del municipi. Eugeni Pibernat, regidor de Platges, explica que “el nostre projecte de platges es basa en la sostenibilitat i la cura de l’entorn. Per això, des del 2019 hem anat implementant diferents mesures que ens permeten a l’estiu descongestionar les platges, evitar massificacions, garantir la seguretat i la salubritat de les platges, i oferir una experiència turística de màxim nivell i adaptada als gustos i interessos dels visitants”.

Com és la temporada de platges d’aquest 2021 a Begur?

Enguany, l’Ajuntament de Begur, amb l’objectiu de donar continuïtat al treball de cura i promoció de les platges del municipi que es duu a terme, ha adoptat un nou model de gestió de les platges que incorpora diferents novetats per tal de donar un salt qualitatiu en matèria de seguretat, singularitat, sostenibilitat i salubritat.

Convocatòria d’un nou concurs de gestió de guinguetes i serveis de platges: amb l’objectiu de potenciar la qualitat, la proximitat i la sostenibilitat dels diferents serveis; a través d’una cuina autòctona, amb producte de quilòmetre zero i amb serveis diversos com para-sols o hamaques. La convocatòria va ser aprovada per unanimitat amb el suport de tots els grups municipals.

Servei d’hamaques i para-sols: algunes empreses concessionàries ofereixen en diferents platges un servei d’hamaques i para-sols sota reserva prèvia. Aquest nou servei pren com a model de referència altres serveis de reserva que funcionen amb èxit en diferents destinacions turístiques de qualitat d’arreu del món, i té com a objectiu garantir que quan les platges es trobin amb aforament complet, els clients dels hotels o qualsevol veí o veïna pugui reservar una hamaca i un para-sol per a poder gaudir de la platja.

Platges sense fum: l’Ajuntament ha aprovat una modificació de l’ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana que prohibeix el consum de productes de tabac a les platges d’Aiguablava, Platja Fonda i Sa Tuna.

Per altra banda, es dona continuïtat a la substitució de les passeres de plàstic i formigó per passeres de fusta. El 2020 es va actuar a Aiguablava i Sa Tuna; i enguany, a Sa Riera i a la platja del Racó. Es renovaran totes les dutxes, amb la incorporació de noves plataformes, pous i para-sols de bruc.

Controls d'aforament: S’estableix per motius de seguretat a causa de la pandèmia un control de l’aforament i de l’accés a les platges de Sa Tuna i a Aiguablava i mesures físiques de separació entre usuaris. Al portal web www.visitbegur.cat es pot consultar en temps real l’estat de l’aforament de les platges.