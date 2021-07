La Cantada d’Havaneres i Cançons de Taverna de Platja d’Aro celebra aquest dissabte 10 de juliol la seva 38a edició amb Els Cremats, Susanna del Saz i Port Bo. De manera excepcional en lloc de fer-ho a Cavall Bernat, al nord de la platja Gran, l’escenari serà l’Espai Masia Bas, el recinte exterior per als espectacles musicals d’estiu de gran format per evitar aglomeracions i garantir el compliment de les mesures covid. L’aforament és limitat i per assistir-hi caldrà agafar entrada prèvia al lloc web entrades.platjdaro.com, o bé es poden obtenir presencialment al Punt d’Informació Turística de l’avinguda de S’Agaró.

La nova edició de la cantada repetirà la fórmula d’actuació dels grups, que pugen a l’escenari dues vegades, cantant quatre peces en cada part, amb un total de 24 cançons. El punt final és l’actuació conjunta de les tres formacions per interpretar els clàssics populars La Bella Lola i El Meu Avi. Les actuacions seran presentades per Francesc Sánchez Carcassés, periodista i reconegut expert en el món de l’havanera que també n’és el coordinador musical. La Cantada es torna a retransmetre en directe per Televisió Costa Brava i per diversos canals de la Xarxa de Comunicació Local.

Amb gairebé quatre dècades de celebració, la Cantada de Platja d’Aro es consolida com una de les més antigues, tradicionals i reconegudes de la Costa Brava. Al llarg de l’estiu es fan sis cantades més, en format de proximitat, a diversos punts del municipi, sense necessitat d’entrada prèvia i sempre a les 22.30 h: Els Cremats, diumenge 18 de juliol, parc de Sant Ramon de S’Agaró, amb motiu de la Festa Major; Barca de Mitjana, dissabte 24 de juliol, plaça Poeta Sitjar de Castell d’Aro; Son de la Havana, dissabte7 d’agost, plaça Poeta Sitjar de Castell d’Aro; Arjau, diumenge 15 d’agost a la plaça del Mil·lenari de Platja d’Aro en motiu de la Festa Major; Americanus, dissabte 21 d’agost, parc de Sant Ramon de S’Agaró; i L’Empordanet, dissabte 28 d’agost a la plaça Hipòlit Centeno de Platja d’Aro.

La Gran Cantada d’Havaneres configura una de les cincs propostes musical de gran format de l’estiu 2021 al municipi.