Ajuntament de Palafrugell ha tornat a posar en marxa un any més l’aplicació de control d’accés a les platges del municipi. Es tracta d’una aplicació molt visual i fàcil d’utilitzar, la qual permet a l’usuari, en temps real, saber si les platges es troben al màxim de la seva capacitat o encara compten amb places disponibles. A l’aplicatiu cada platja disposa d’una descripció i del nombre total de persones que pot acollir, comptant amb la distància de seguretat. Mentre el color de la icona de la platja segueixi en color verd, la platja té capacitat i es pot seguir ocupant, en el moment que apareix el color vermell, vol dir que la platja estarà al límit. Malgrat que a diferència de l’any passat les platges no es tancaran, si que l’app servirà als usuaris per valorar si consideren millor buscar una platja del mateix municipi que encara tingui disponibilitat i el distintiu segueixi en color verd.

Les platges que compten amb el control d’accés i que es poden consultar segons la seva disponibilitat a l’aplicació són les següents: Tamariu, amb una capacitat per a 866 persones; Llafranc amb 1.318 places i a Calella de Palafrugell, el Canadell amb capacitat per a 639 persones; el port de Malaspina amb 80 places disponibles, la platja d’en Calau que té un total de 77 places; La platgeta amb capacitat per a 42 persones; el Port Bo, que té 35 places i finalment el Port Pelegrí que té una capacitat per a 243 persones.

L’aplicació es troba dins l’APP de l’Ajuntament de Palafrugell, «Palafrugell al mòbil» i està disponible per Android i per IOS. Aquesta mesura serà complementada amb una sèrie de senyalització que s’ha instal·lat a les platges on s’esmenten les mesures i els consells de seguretat de cara als usuaris de les platges. Per tal d’establir aquest control es comptarà amb agents cívics que, paral·lelament, oferiran tota la informació als usuaris de les platges. El agents treballaran cada dia de la setmana de 10 del matí a 6 de la tarda fins el 31 d’agost.