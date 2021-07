El passeig de Palamós s’ha de reformar en la seva totalitat. Són molts anys parlant de la seva reforma i és totalment inexplicable que, l’any 2021, els vilatans i visitants haguem de veure un passeig amb arbres malalts, amb pols, amb cotxes davant de mar, murs antiestètics, sotracs... Conseqüència d’aquest desori és la no concessió, des de fa anys, de la bandera blava a la Platja Gran de Palamós sent aquesta una de les millors platges de la Costa Brava. Des de Junts per Palamós apostem per la seva reforma integral com una actuació urgent. Ho portàvem en el nostre programa electoral del 2019 i seguim pensant que és un tema cabdal pel desenvolupament del nostre poble. Presentàvem una proposta treballada i fonamentada amb la idea de generar el debat durant la campanya que tan necessari considerem. Un debat que no es va produir. Cap grup municipal va voler parlar, no sabem per quins motius, aquest és un tema tabú a Palamós. Nosaltres vam actuar amb valentia i determinació i així vam presentar un projecte viable originant crítica per part d’altres grups i cap proposta concreta.

Veiem que l’actual equip de govern d’ERC, amb majoria absoluta a l’ajuntament de Palamós, està fent actuacions al passeig sense tenir un projecte global. Aquesta situació genera una despesa addicional a les arques públiques, des del nostre punt de vista, injustificable. Podríem dir que estan apedaçant un espai que li convé una reforma integral. Tenim la impressió que és la vella política de maquillatge que suposa una manca de valentia i decisió per afrontar els temes des d’una perspectiva amb visió de futur.

Des de Junts per Palamós tenim molt clar que sense un projecte integral del passeig de Palamós estem perdent moltes oportunitats. El passeig ha de ser el motor de canvi que necessita el poble, és el que ens ha de portar la riquesa que necessitem, el futur que ha d’arribar. El passeig i la platja gran és un dels grans valors turístics que tenim i ha de ser clau en el desenvolupament econòmic i social del poble. Actualment ens adonem que no hi ha una estabilitat en molts dels establiments comercials del poble i molts locals comercials queden buits oferint una imatge no desitjada i perdent atractiu comercial i turístic any rere any. Aquest aspecte cal evitar-lo de totes les maneres possibles. No entenem per quin motiu, l’actual equip de govern no aposta decididament per afrontar la reforma integral del passeig que tants anys fa que esperem i que podria ajudar a impulsar el dinamisme comercial de Palamós.

El passeig actual és el lloc que aplega més persones, és el punt de trobada de vilatans i visitants durant tot l’any i és la nostra imatge com a municipi turístic. Altres pobles de Catalunya semblant al nostre fa anys que varen les reformes oportunes i han estat projectes d’èxit que han revertit en els habitants del poble.

Tenim la sort de tenir una badia única que hem de saber treure rendiment. El passeig ha de ser el nexe d’unió entre la platja i la zona portuària creant sinergies pels comerços i els establiments de restauració de la zona. En aquest sentit cal trobar, després de tants anys de parlar-ne, objectius de desenvolupament comuns i compartits entre el port i l’Ajuntament de Palamós. El futur de Palamós passa per la reforma integral del passeig.